Una mattinata di solidarietà insieme ai motociclisti del chapter palermitano

Una mattinata di sorrisi, stupore e partecipazione. Sabato 29 marzo la piazzetta accanto al Castello della Zisa, a Palermo, si è trasformata in un piccolo spazio di festa per i bambini della “Casa di tutte le genti“.

Ad allietare la giornata l’arrivo dei motociclisti del Bandidos MC Palermo Chapter, protagonisti di un’iniziativa solidale, che ha unito la passione per le due ruote a un gesto concreto di vicinanza verso una realtà che ogni giorno accoglie e segue minori e famiglie.

Una giornata speciale tra sorrisi e solidarietà

La giornata è partita alle 9 con il ritrovo dei motociclisti in piazza De Saliba. Da lì il gruppo ha raggiunto la Zisa, con arrivo alle 10.30 alla Casa di tutte le genti.

Per i bambini è stata una mattinata diversa dal solito. L’arrivo delle Harley alla Zisa è stato accolto con entusiasmo e ha attirato subito gli sguardi, mentre clown e animatori coinvolgevano i piccoli nelle attività.

Le moto, osservate con curiosità e meraviglia, hanno fatto da sfondo a giochi, colori e a un clima di festa pensato per i più piccoli, in cui c’è stato spazio anche per un momento di solidarietà.

Nel corso della mattinata sono state, infatti, distribuite uova di Pasqua, è stato donato un tappeto elastico e consegnata un assegno solidale da mille euro per sostenere le attività della struttura. Il contributo nasce da una raccolta fondi avviata nelle settimane precedenti: i membri del club si sono autotassati e hanno coinvolto alcuni sponsor, trasformando l’iniziativa in un aiuto concreto.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Gaspare Borzellino (Bandido Gaspare 1%er) Presidente del Palermo Chapter: “Oggi abbiamo voluto con il nostro Club Bandido MC, con tutti i supporters e i biker friends, mettere in campo una giornata di solidarietà dando vita ad un connubio fra la nostra passione per i motori, la nostra filosofia di fratellanza e la nostra vocazione al sociale. Abbiamo voluto regalare un sorriso a questi bambini ben consapevoli dell’impegni che l’associazione casa di tutte le genti mette ogni giorno. Voglio ringraziare gli operatori della Casa per tutto quello che fanno ma anche tutti i presenti ma anche tutti i fratelli che, pur non potendo essere presenti, hanno contribuito con il cuore alla riuscita di questa manifestazione”.

Alle 12.30 le motociclette hanno lasciato la casa famiglia, salutate dai bambini, per proseguire il motogiro verso la sede del ClubHouse dei Bandidos MC Palermo Chapter.