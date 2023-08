Trasportano oltre un chilogrammo di hashish e due giovani trapanesi sono stati arrestati dalla squadra mobile di Trapani. I due sono stati notati dagli agenti all’altezza di Paceco, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter verso il capoluogo.

Non appena hanno visto la volante hanno cercato di darsi alla fuga speronando l’auto e fuggendo a piedi. Durante l’inseguimento hanno lanciato l’involucro con un chilo di hashish. Dieci panetti di hashish, alcuni dei quali confezionati con la fotografia del portiere Buffon.

Il passeggero è stato subito bloccato, e arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso, mentre a carico del conducente, riuscito a fuggire ma riconosciuto dagli operatori, è stata richiesta dalla procura di Trapani l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Il gip ha firmato il provvedimento cautelare ai domiciliari che è stato eseguito dagli agenti.