Sindaco ringrazia i carabinieri e plauso dell'Usic per i colleghi

Davanti alle telecamere era dispiaciuto per la morte di Gaetano Alessandro Barreca. Ai pm della procura di Termini Imerese ha confessato di avere ucciso l’imprenditore. In quindici giorni si sono chiuse le indagini sull’omicidio del primo novembre che tanto aveva scosso il piccolo centro Madonita.

“Purtroppo ho perso, a parte il datore di lavoro, anche un amico, perché c’era il rapporto bellissimo quindi». E’ quanto aveva detto Mauro Ferrarello intervistato qualche giorno dopo il delitto di Gaetano Alessandro Barreca l’imprenditore di Gangi ucciso in campagna il primo novembre. L’uomo di 35 anni fermato per il delitto aveva raccontato ai giornalisti di non averlo visto il giorno del delitto e neppure di averlo sentito. «Barreca veniva in questa zona non tutti i giorni solo quando poteva. La sera e la notte, insieme ai carabinieri abbiamo iniziato le ricerche – ha aggiunto Ferrarello – Ho visto la Jeep accesa e lui a terra vicino all’auto. Neanche ci credo ancora che sia morto”.

Fin dalle prime ore successive al delitto, l’attività investigativa si è concentrata sulla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima, dei rapporti personali e lavorativi e degli elementi acquisiti sul luogo dell’omicidio. Testimonianze, sistemi di videosorveglianza, accertamenti tecnici e analisi dei dispositivi telefonici hanno consentito di delineare un quadro sempre più definito. La svolta è arrivata quando sono stati trovati vicino al luogo dell’omicidio, un fucile e una pistola, insieme ad altri oggetti ritenuti. Sui reperti sono stati avviati gli accertamenti tecnici e balistici con il contributo specialistico del Ris. Nel corso degli interrogatori sono emerse contraddizioni nelle risposte di un uomo sulla ricostruzione dei suoi spostamenti nella giornata del delitto. Lo stesso sospettato quando le indagini si sono concentrate su di lui si è reso irreperibile.

Il 35enne è stato rintracciato dai carabinieri in un abitazione abbandonata nelle campagne del territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Alla fine di fronte ai numerosi elementi a suo carico, nel corso dell’interrogatorio condotto dai magistrati della procura di Termini Imerese ha ammesso la propria responsabilità. L’indagato avrebbe ucciso la Barreca per motivi di risentimento maturati nell’ambito del rapporto lavorativo con l’imprenditore, anche con riferimento a questioni economiche.

Il sindaco di Gangi ringrazia i carabinieri

Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, esprime il proprio plauso e la propria gratitudine alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto che ha consentito di fare luce, in tempi celeri, sull’omicidio dell’imprenditore agricolo gangitano Alessandro Barreca.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli inquirenti e a tutti gli operatori impegnati nelle indagini per la professionalità, la competenza e la determinazione dimostrate. L’importante risultato investigativo raggiunto restituisce un primo segnale di tranquillità e fiducia alla nostra comunità, profondamente colpita da una vicenda che ha suscitato sgomento e dolore”.

Il sindaco sottolinea come il lavoro della magistratura e delle Forze dell’Ordine rappresenti un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per il territorio.

“La comunità gangitana e l’intero comprensorio delle Madonie hanno vissuto giorni di apprensione. Oggi, grazie all’impegno degli investigatori e della Procura di Termini Imerese, emerge una risposta concreta che rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Continuiamo ad essere vicini alla famiglia di Alessandro Barreca, condividendone il dolore e confidando che la giustizia possa fare pienamente il proprio corso”.

Plauso dell’Usic Sicilia ai Carabinieri per la rapida esecuzione delle indagini

La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime il proprio vivo apprezzamento e le più sincere congratulazioni a tutti i militari dell’Arma che hanno preso parte alle complesse attività investigative culminate con l’individuazione e il fermo del presunto autore dell’omicidio, avvenuto lo scorso 1° novembre nelle campagne di Gangi.

Un plauso particolare va ai colleghi del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monreale e della Compagnia di Petralia Sottana, affiancati dal prezioso supporto specialistico del R.I.S. di Messina e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno saputo chiudere il cerchio in tempi rapidi su un fatto di sangue che aveva destato forte allarme e preoccupazione nella comunità dell’entroterra madonita.

“La risposta rapida, lucida e puntuale fornita dall’Arma dei Carabinieri dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il presidio capillare del territorio e la prossimità al cittadino, specialmente nelle aree interne dell’Isola» dichiara la Segreteria Regionale dell’USIC Sicilia. «A questo si unisce l’altissima preparazione tecnico-scientifica e investigativa dei nostri militari, capaci di integrare il tradizionale lavoro sul campo e la conoscenza del tessuto locale con le più avanzate tecnologie d’indagine”.

Nel ribadire la vicinanza ai familiari della vittima e all’intera cittadinanza di Gangi, l’USIC Sicilia sottolinea come risultati operativi di tale rilievo siano frutto della dedizione quotidiana e dello spirito di sacrificio del personale in uniforme, a cui va il pieno sostegno dell’Organizzazione Sindacale.