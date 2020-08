L’estate 2020 è diversa dalle ultime per varie ragioni. Ma grazie al Decreto Rilancio che è partito all’inizio del mese di agosto riguarda anche il settore dell’Automotive che nell’ultimo anno ha avuto perdite a due cifre percentuali.

Grazie al Decreto Rilancio Honda ha molti modelli della sua gamma che rientrano tra quelli che usufruiscono degli incentivi.

Veg Motors, unica concessionaria auto Honda della provincia di Palermo, ha lanciato una campagna promozionale che finirà alla fine di agosto e che prende in considerazione 5 modelli della gamma 2020.

Protagonisti della campagna di promozione estiva Honda sono i seguenti modelli:

Honda e

Honda Civic

Honda CR-V Hybrid

Honda HR-V

Honda Jazz Hybrid

Per Honda e è previsto il contributo rottamazione. Per acquistarla occorre un anticipo e il pagamento di 47 rate da € € 289,00 (TAN fisso 4,98% ・ TAEG 6,15%). Al termine del finanziamento è prevista la possibilità di sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla.

Accedendo al contributo rottamazione per Honda Civic si prevede un anticipo e 47 rate da € 199,00. Al termine del finanziamento è prevista la possibilità di sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 4,97% – TAEG 7,01%.

Per CR-V Hybrid è previsto anticipo e poi 47 rate da € 299,00. Con la possibilità di decidere al termine della rateizzazione se sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 5,01% – TAEG 6,25%.

Per HR-V: esempio di offerta per la HR-V 20YM 1.5 Comfort Navi: prezzo di listino € 24.150,00 prezzo Promo € 19.900,00 – Anticipo € 4.450,00 = € 15.450,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 199,00 + Maxirata finale € 8.935,50 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 5,00% – TAEG 6,33%.

Per Jazz Hybrid, accedendo al contributo rottamazione, possibilità di acquisto con anticipo e 47 rate da € 185,00. Con possibilità, al termine del finanziamento, di sostituirla, tenerla saldando l’importo residuo in un’unica soluzione oppure rateizzandolo o restituirla. TAN fisso 5,01% ・ TAEG 6,71%.

Per il periodo di lancio estensione di garanzia fino a 8 anni con Km illimitati in omaggio.

Le offerte sono valide fino al 31/08/2020, salvo esaurimento fondi statali previsti dal decreto rilancio D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge nr.77 del 17 luglio 2020.