Nuova puntata del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine (Palermo), diventato famoso anche a livello nazionale grazie a Barbara D’Urso.

Sì, perché dopo la puntata della scorsa settimana, con Grazia e Gianluca in studio, mano nella mano, ieri è stata la volta di un collegamento con la coppia e con il padre dell’uomo tradito.

Gianni, il suocero di Grazia, ha infatti raccontato alle telecamere di Live Non è la D’Urso: «Per me è stato un trauma. Non è stato bello quello che è successo, ma l’importante è che siano loro d’accordo. Tutti ora sanno io ho vergogna di andare in piazza, tutti mi conoscono per il lavoro che facevo (aveva una merceria e negozio d’intimo, n.d.r.) e non posso più andarci».

Gianni ha anche detto di credere che il figlio abbia condiviso il video sui social per pubblicità ma la D’Urso ha replicato: «Ma come può essere pubblicità un tradimento?».

Grazia e Gianluca, lo ricordiamo, sono i protagonisti (insieme al ‘terzo incomodo’) di un video diventato virale sui social media. Gianluca, infatti, ha reso pubblico il tradimento della moglie, una volta uscita con l’amante dall’hotel. Gianluca, però, ha perdonato la donna con cui è sposato da 10 anni.

Gianluca ha spiegato: «La mia vittoria è qui accanto a me, non l’ho perdonata da subito. Poi ho visto che c’era un reale pentimento».

