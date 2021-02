La coppia ospite di Live Non è la D'Urso

Dopo essere stati protagonisti dei social media, Grazia e Gianluca sono sbarcati ieri, domenica 14 febbraio, anche a Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

La storia è nota: Gianluca ha ripreso la moglie Grazia insieme al suo amante davanti all’hotel Eufemia di Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Palermo. Il video, condiviso su Facebook, è diventato in pochissimo tempo virale, oggetto di migliaia di discussioni e di meme.

La coppia si è presentata da Barbara D’Urso mano nella mano, rivelando di avere «fatto pace». Il marito ha raccontato alle telecamere della trasmissione di Canale 5: «Siamo sposati da 10 anni. Io ho notato qualcosa perché in alcuni giorni della settimana lei usciva vestita in maniera diversa. La mia vittoria è qui accanto a me, non l’ho perdonata da subito. Poi ho visto che c’era un reale pentimento».

Gianluca, che si è presentato in giacca e cravatta mentre Grazia in pantaloni e camicia larga, ha spiegato di avere scoperto la moglie con l’amante «con il satellitare dell’assicurazione, ogni cinque minuti mi diceva la posizione della mia macchina».

Inoltre, c’è stato un altro particolare, ovvero la stanza dell’albergo era la stessa in cui la coppia ha trascorso la prima notte di nozze, la numero 6, dove Gianluca è tornato e ha detto: «Qui è dove mia moglie mi ha cornificato, ma l’amore alla fine trionfa sempre».

Gianluca, però, ha confessato che la storia gli sta creando problemi: «Non riesco a trovare lavoro».

Il video della partecipazione dei due è qui.