Iniziative in altri alberghi della catena

Un cuore ha campeggiato nella facciata dell’albergo Nh di Palermo. La catena internazionale di alberghi NH ha deciso di usare la luce come un pennello e la facciata del suo hotel come una tela, per trasmettere fiducia nel prossimo disegnando loghi e messaggi visibili.

Utilizzando talvolta le luci delle camere, altre volte quelle delle “abat jour”, l’hotel “trasmette” speranza e fiducia.

L’iniziativa è stata intrapresa anche nelle altre sedi della catena alberghiera, che ha sedi in tutto il mondo.