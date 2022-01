NON SI FERMA LA CORSA AI TEST

Continuano a registrarsi code presso il centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Nonostante la mite giornata domenicale, c’è chi, volente o nolente, ha dovuto passare la mattinata incolonnato in mezzo alle auto. Ciò al fine di poter effettuare un tampone rapido per potere verificare o meno il proprio stato di salute.

Code per i tamponi all’hub della Fiera

Code che si estendevano, come usanza, fino all’angolo fra via Montepellegrino e via Ammiraglio Rizzo. Una zona che, in precedenza, è stata teatro di disagi proprio in seguito al serpentone di auto disposto sulla corsia sinistra. Area nella quale qualcuno parcheggiava il proprio mezzo, costringendo chi era in attesa a deviare sulla destra. Un problema risolto grazie all’instaurazione del divieto di sosta nella corsia usata per gli incolonnamenti.

Un fatto che, se sul fronte della mobilità cittadina ha risolto più di un grattacapo, non ha purtroppo contribuito a ridurre i tempi di attesa. Ciò nonostante l’incessante lavoro dello staff dell’hub della Fiera, costantemente impegnato sia sul fronte dei vaccini che su quello dei test. Complice la chiusura domenicale della farmacie però, l’utenza si riversa sulle strutture pubbliche, con conseguente impatto sui test eseguiti nei centri.

Il covid in Sicilia e in Italia

In attesa di capire l’impatto che potrà avere la riapertura delle scuole sulla nuova ondata della pandemia, la provincia di Palermo continua ad essere fra quelle maggiormente colpite dal coronavirus. Sul fronte dei contagi infatti, l’area metropolitana del capoluogo siciliano risulta fra le più colpite dell’Isola, con 2100 casi all’attivo nella giornata di sabato 15 gennaio.

Quasi il 25% di quelli complessivi registrati nella Regione, 9.292 a fronte di 49.331 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 10.023. Il tasso di positività scende al 18,8% ieri era 19,8%. L’isola è al nono posto per contagi in Italia dove, al primo posto, svetta la Lombardia con 33.249 casi. Segue al secondo posto la Campania con 19.788 casi, al terzo posto il Veneto con 19.539 casi, al quarto posto l’Emilia Romagna con 17.755 casi, al quinto posto il Piemonte con 14.350 casi, al sesto posto il Lazio con 12.096 casi, al settimo posto la Toscana con 11.761 casi e all’ottavo posto la Puglia con 9.718 casi.