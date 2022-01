L'intervista ai palermitani in coda

Code alla Fiera del Mediterraneo anche stamattina per i vaccini ma soprattutto per i tamponi. Anche oggi le vie attigue all’hub palermitano pullulano di automobili in fila. In tanti sono in attesa di sapere se possono essere “liberati” dopo essere risultati positivi al Covid nei giorni scorsi, altri, invece, essendo venuti a contatto con positivi, chiedono il tampone per scoprire se o meno sono positivi. Insomma, è ancora corsa al tampone a Palermo.

C’è chi si tampona per precauzione

“Sono negativa da tre giorni ma se non mi liberano loro non posso uscire da casa“, dice una ragazza ai microfoni di BlogSicilia. La donna, essendo stata contagiata nelle settimane scorse, ora attende il via libera dall’Asp che l’ha convocata alla Fiera. Ma c’è anche chi fa il tampone per paura di essere stato contagiato da qualcuno. “Siamo qui per precauzione – dice un uomo -, con tutto quello che si sente…”.

Tante auto ai cancelli dell’hub palermitano

“Siamo a turno per il tampone, ero positivo e or qualcuno deve certificarmi la negatività”. Sono decine i palermitani ma anche cittadini provenienti dalle città limitrofe a Palermo che attendono il certificato di avvenuta negativizzazione che consentirà loro di acquisire anche il Green Pass. “Aspettiamo, aspettiamo il tampone per uscire dalla quarantena”, racconta un palermitano. “Dal 31 siamo positivi, io e mia moglie, ora dobbiamo vedere se ci siamo negativizzati”, evidenzia un altro uomo in attesa in auto, anche lui in fila con la moglie davanti ai cancelli della Fiera del Mediterraneo.

Lunghe code ma tempi più rapidi

“La coda è lunga ma meno peggio di quanto di aspettavamo”. All’hub infatti c’è il pienone come avviene ormai da parecchi giorni ma le operazioni sono più veloci del solito e la coda procede a passo svelto nonostante qualche disagio al traffico per via del lungo serpentone di auto.