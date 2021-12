Al via la campagna per i piccoli dai 5 agli 11 anni

Sorrisi, giochi, prevenzione. L’apertura della vaccinazione under 12 (pediatrica) alla Fiera del Mediterraneo è stata colorata come una grande festa. Poco meno di un centinaio i piccoli dai 5 agli 11 anni venuti stamattina all’hub per vaccinarsi e inaugurare la campagna di immunizzazione a loro dedicata.

Entro la fine della giornata se ne attendono 150. Circa 500 nei prossimi giorni.

Puzzle, album da disegno e clown ad accogliere i piccoli

I protagonisti sono stati loro: i bambini. Nessuna paura nel varcare la soglia del padiglione 20A: accompagnati da mamma e papà, alcuni da un solo genitore, si sono subito accomodati ai banchi della pre-accettazione, attorniati da puzzle e album da disegno.

Ad accoglierli, gli operatori sociosanitari e gli educatori professionali della Fiera del Mediterraneo e una schiera di clown dell’associazione Pensiamo in positivo, che hanno portato musica e ancora più allegria.

Il primo vaccinato

Mattia Cernigliaro, 7 anni, è stato il primo a ricevere l’iniezione. Appena un filo di spavento per l’ago, ma subito dopo era sullo scivolo a giocare. La sorellina Maria, 9 anni, si è vaccinata insieme a lui, per poi correre con Mattia a lasciare l’impronta colorata della sua mano sulle pareti dei corridoi vaccinali.

C’è chi ha approfittato per scattare un selfie con i falchi all’esterno del padiglione. Ma anche chi si è nascosto nella casetta dell’area parco fornita dalla Sire Srl; chi ha fatto incetta di dolci, come (giusta) auto-ricompensa. Il vaccino, alla fine, è diventato parte di un grande gioco, che ha divertito e intenerito anche medici e infermieri, molti dei quali con esperienza in reparti pediatrici.

La visita del presidente Musumeci

Alle 11, la visita del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che si è intrattenuto al “padiglione dei bambini” e ha salutato alcuni di loro che si erano appena vaccinati.

L’attestato di supereroe

Contenti i piccoli, usciti con il loro attestato di vaccinazione per veri supereroi, contenti i genitori, che hanno trovato un ambiente rassicurante e a misura di bimbo, con tutti i requisiti necessari per agire anche in emergenza: dalla farmacia al pronto soccorso riservato.

Costa “Volvevamo organizzare una festa, lo abbiamo fatto”

“Una giornata straordinaria, forse al di là delle nostre aspettative – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa –. Volevamo organizzare una festa ed è quello che abbiamo fatto. Ci premeva che i bambini non respirassero l’aria di un ambiente sanitario, ma trovassero uno spazio felice, che assomigliasse a un luogo dove si va a festeggiare. Con l’inizio della vaccinazione pediatrica festeggiamo l’inizio della fine della pandemia. Se vaccineremo i bambini con la stessa intensità degli adulti riusciremo sicuramente a lasciarci il virus alle spalle”.

Come prenotare il vaccino per bambini alla Fiera

Per prenotare il vaccino per bambini under 12 alla Fiera del Mediterraneo si può cliccare su questo link: https://fiera.asppalermo.org/site/vaccino/246/5-11-anni. I bimbi potranno usufruire di un centro vaccinale a loro interamente dedicato, con quattro postazioni di anamnesi, tre di certificazione e 16 cabine vaccinali. Il tutto distribuito su uno spazio da 1600 metri quadri complessivi.

Il padiglione 20A della Fiera sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 19, proprio come l’altro padiglione della Fiera del Mediterraneo, il 20, dove si effettuano vaccini per la popolazione dai 12 anni (compiuti) in su.

Basterà portare un documento e la tessera sanitaria. I bambini potranno essere accompagnati anche da un solo genitore/tutore legale, che dovrà dichiarare di aver informato l’altro genitore. Il vaccino somministrato sarà il Comirnaty (BioNTech/Pfizer), con un dosaggio ridotto rispetto a quello degli adulti e un tappo di colore diverso, per meglio distinguerlo dai flaconi per la popolazione over 12.