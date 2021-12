L'appello del Commissario Xost

“Dobbiamo vaccinare i bambini, perché soltanto così possiamo uscire da questo incubo”: è l’appello di Renato Costa, commissario Covid per Palermo, lancia la campagna vaccinale per gli under 12. Il target di questa campagna sono i 300 mila bambini siciliani d’eta compresa tra i 5 e gli 11 anni compiuti. “Come è accaduto per tutte le pandemie, questa fascia di età è importantissima – spiega Costa- perché vaccinando gli adulti conteniamo la pandemia, vaccinando i bambini innanzi tutto li proteggiamo ed evitiamo che il virus rimbalzi ancora. Con tutti gli adulti vaccinati il virus rimbalza e colpisce i bambini, che hanno una loro socialità e se contagiati possono continuare a diffondere il virus”.

Un siero a dosaggio ridotto per i bambini

“Il vaccino è sicuro -spiega ancora Costa – ed è già stato testato su miliardi di persone”. L’Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, ha autorizzato il vaccino per i bambini all’inizio di questo mese. Obiettivo dell’hub vaccinale di Palermo è somministrare sino a 500 dosi al giorno. In Sicilia sono già disponibili più di 130 mila dosi per i bambini ed altre sono previste in consegna la settimana prossima. Il vaccino somministrato sarà il Comirnaty (BioNTech/Pfizer), con un dosaggio ridotto rispetto a quello degli adulti e un tappo di colore diverso, per meglio distinguerlo dai flaconi per la popolazione over 12.

Le regole per vaccinare gli under 12

Si può fissare data e ora dell’appuntamento a questo link: https://fiera.asppalermo.org/site/vaccino/246/5-11-anni. I bambini che andranno a ricevere la loro dose di siero anti-Covid alla Fiera del Mediterraneo potranno usufruire di un centro vaccinale a loro interamente dedicato, con un’apposita farmacia per la preparazione dei vaccini, quattro postazioni di anamnesi, tre di certificazione e 16 cabine vaccinali. Il tutto distribuito su uno spazio da 1600 metri quadri complessivi, dove sorge anche l’ufficio Green pass.

La prenotazione può essere eseguita anche sulle piattaforme prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e www.siciliacoronavirus.it. Il padiglione 20A sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 19, proprio come l'altro padiglione della Fiera del Mediterraneo, il 20, dove si effettuano vaccini per la popolazione dai 12 anni (compiuti) in su. Basterà portare un documento e la tessera sanitaria. I bambini potranno essere accompagnati anche da un solo genitore/tutore legale, che dovrà dichiarare di aver informato l'altro genitore.