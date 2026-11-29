il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo ha ricordato tre militari morti nell’adempimento del dovere, con due cerimonie in altrettanti comuni della provincia: Bagheria e Isola delle Femmine.

Bagheria, 77 anni dopo il conflitto a fuoco

A Bagheria si è svolta la commemorazione del 77° anniversario dell’uccisione del maresciallo capo Salvatore Messina e dell’appuntato Francesco Butifar, decorati alla memoria con la Medaglia di Bronzo e con la Medaglia d’Argento al Valor Militare. I due militari morirono il 28 novembre 1949 in città, dopo un conflitto a fuoco con un nutrito gruppo di malviventi.

La cerimonia si è tenuta nella piazza intitolata ai caduti dell’Arma. Sono state lette le motivazioni delle due onorificenze ed è stata deposta una corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda i due Carabinieri.

Erano presenti il comandante del Gruppo di Monreale, tenente colonnello Gennaro Petruzzelli, il sindaco Filippo Maria Tripoli e il comandante della Compagnia di Bagheria, capitano Salvatore Corselli. Con loro c’erano le autorità civili e militari e le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il cappellano militare del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore Falzone, ha guidato un momento di preghiera e di raccoglimento in suffragio dei due caduti.

Isola delle Femmine, il ricordo del brigadiere Monteleone

Ad Isola delle Femmine è stato celebrato il 41° anniversario della morte del brigadiere Antonio Enrico Monteleone, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. Quarantuno anni fa il sottufficiale corse all’ufficio postale, poco distante dalla caserma, per sventare una rapina. Si rifiutò di consegnare l’arma d’ordinanza ai rapinatori e li affrontò in una violenta colluttazione, durante la quale fu colpito al cuore da un colpo di pistola.

La funzione religiosa si è tenuta nella chiesa “Maria SS. delle Grazie” ed è stata officiata da don Filippo Lupo e dal sacerdote militare don Salvatore Falzone. Hanno partecipato i familiari del brigadiere, a cui nel 2015 è stata intitolata la caserma sede della Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine.

Erano presenti il comandante del Gruppo di Palermo, tenente colonnello Giovanni Ruggio, il sindaco Orazio Nevoloso e il comandante della Compagnia locale, capitano Luca Merella. Hanno preso parte alla cerimonia anche una numerosa rappresentanza di Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.