Il Columbus Day è uno evento molto importante negli Stati Uniti perché si festeggia l’arrivo del navigatore italiano Cristoforo Colombo il 12 ottobre 1492, primo europeo a scoprire le terre americane.

Per questo motivo gli italiani emigrati in America sentono tantissimo la festa del Columbus Day che si celebra il secondo lunedì del mese di ottobre dal 1971 in tutti gli USA, per decisione del presidente Roosevelt.

Grazie all’Associazione Culturale “Paolo Aiello”, quest’anno tra le strade di Manhattan sfileranno anche dei carretti siciliani partiti da Bagheria circa un mese prima dell’inizio della festa.

Il giorno 8 ottobre è prevista una serata di gala dalle ore 16,00, con le istituzioni presso un’osteria italiana, dove verranno esposti i 7 carretti siciliani e, grazie alla presenza di “Kistisemu” un noto gruppo folkloristico della provincia di Palermo, la cena sarà accompagnata dalla famosa musica folk siciliana suonata con i tradizionali strumenti musicali (fisarmonica, friscaletto, mandolino, tamburello e marranzano) e cantata magistralmente dalle voci dei musicisti e della ballerina.

Il 9 ottobre, giorno del Columbus Day 2023, a partire dalle ore 10,00, invece è prevista la sfilata sulla Fifth Avenue (Quinta Strada) proprio nel centro del distretto di Manhattan, con i nostri carretti siciliani e i gruppi che accompagnano la festa, “Kistisemu”, i tamburinai di Bagheria e i canti dei carrettieri.

Il legame tra la Sicilia e gli Stati Uniti d’America è rappresentato dalla cultura e dall’arte che in questa occasione saranno al centro di una delle feste più importanti del Nuovo Mondo.

Qualche dettaglio della parata Columbus Day

La Columbus Day Parade è sicuramente la parte più importante della festa e conta circa 40.000 persone a costituire il serpentone festante, compresi i nostri carretti e i nostri gruppi Folkloristici, bande canore, carri allegorici, il tutto colorato con il nostro tricolore.

La parata richiama sulla Fifth Avenue circa 1 milione di spettatori, tra turisti e cittadini e molti altri spettatori la seguiranno dalla TV e dai social network.

La parata percorre la Fifth Avenue verso nord, partendo dall’incrocio tra la 5th Ave e la 44th street e risale Manhattan fino all’altezza della 72th street. L’evento di solito inizia verso le 11,00 e finisce alle 15,00 circa, quindi quattro ore di sfilata e festa nel pieno centro della Grande Mela.

La parata è veramente molto bella, soprattutto per noi italiani, anche se da spettatore è abbastanza impegnativa, quindi l’ideale è arrivare presto verso la parte finale del percorso e godersi il passaggio della parata.

Un’altra cosa interessante che accade per il Columbus Day è che l’Empire State Building viene colorato con le tinte della bandiera italiana per festeggiare Cristoforo Colombo e il legame con l’Italia.