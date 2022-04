“Ieri molti palermitani si sono stupiti, e preoccupati, nel costatare che il limite di velocità è passato da 70 a 50 km/h, su viale Regione siciliana, poco prima dell’autovelox di fronte al Pagliarelli, direzione Catania. Per intenderci a circa 350 metri dal Ponte Corleone sono stati apposti cartelli con il limite a 50 km/h“.

Lo dice il capogruppo al Comune della Lega-Prima l’Italia Igor Gelarda. “Anche alcuni giornali ne hanno dato notizia, ma senza che si riuscisse a comprendere il motivo di questa variazione. E soprattutto senza che ci sia alcuna ordinanza che la indichi. L’ordinanza 377 del 24/03/2022, relativa al ponte Corleone recita: “Riduzione del limite di velocità a 50 Km/h sul Ponte”, sopra il ponte e quindi non prima. La Polizia Municipale non è a conoscenza di questa variazione di limiti di velocità, neanche l’ufficio Mobilità e neanche i tecnici che si occupano del ponte. Ma soprattutto, fonti della polizia municipale, hanno riferito che l’autovelox in questione non è stato tarato con una velocità diversa dagli attuali 70 Km/h, e non poteva essere diversamente visto che non c’è una ordinanza. A questo punto è evidente che si tratta di un errore”, prosegue.

“La cosa più verosimile è che la ditta, incaricata da Anas, che si è occupata di mettere la segnaletica in occasione della riapertura del ponte Corleone abbia sbagliato, mettendo i cartelli di riduzione di velocità in posizione troppo anticipata rispetto al ponte. La paura che fosse uno stratagemma dell’amministrazione comunale per far cassa, i palermitani sanno con chi hanno a che fare, sembra dunque essere stata fugata. Ho fatto subito richiesta perché l’amministrazione comunale intervenga sistemando la segnaletica, quindi spostare i cartelli con i limite dopo l’autovelox, in prossimità immediata del ponte, ed evitare ulteriori confusioni ed inutili preoccupazione da parte dei cittadini palermitani”, conclude Gelarda.