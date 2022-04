Il limite di velocità in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Ernesto Basile, è sceso a 50 km/h. A testimoniarlo è la segnaletica stradale nuova di zecca posta nei pressi del viadotto. Un tratto che si trova ad alcune centinaia di metri dal ponte Corleone e che ne ha seguito la sorte in termini di regole di viabilità. Un raccordo, quello fra A19 e A29, sul quale si procede sempre più a passo ridotto, fra limitazioni al traffico e cantieri infiniti.

Viale Regione Siciliana, sceso il limite all’altezza di via Basile

Venti chilometri orari netti in meno rispetto al passato recente. Il cartello che indica il nuovo limite di velocità è fissato poco prima dell’autovelox fisso posizionato nelle vicinanze del carcere Pagliarelli. Fatto segnalato da alcuni cittadini in transito sull’area ed immortalato nella nostra live di questa mattina. Gli stessi segnali stradali sono stati posizionati anche dopo il ponte, in direzione del ponte Corleone.

Proprio sul continuo cambio dei limiti di velocità su viale Regione Siciliana, si era scatenata un intenso dibattito politico, all’interno del quale si è registrata anche la provocazione del capogruppo della Lega Igor Gelarda, che chiedeva la restituzione delle somme versate in seguito alle sanzioni elevate proprio a causa dei limiti imposti sul ponte Corleone. Richiesta che il capogruppo di Sicilia Futura Gianluca Inzerillo ha ritenuto impensabile.

L’ordinanza sul ponte Corleone

Un destino simile, dicevamo prima, a quanto avvenuto sull’area del ponte Corleone. Modifiche effettuate in seguito all’ordinanza 377 del 24 marzo emessa dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Il documento statuisce la previsione di due corsie da 3,5+3 metri per una larghezza massima totale di 6,5 metri, disposte centralmente per ogni carreggiata di viale Regione Siciliana.

Regole differenziate per le due diramazioni della sede stradale. Quella di destra dovrebbe essere destinata ai veicoli a pieno carico con un peso inferiore a 44 tonnellate, mentre quella di sinistra ospiterà i mezzi fino 7,5 tonnellate. Imposto il divieto di sorpasso tra automezzi pesanti, adeguatamente segnalato prima dell’attraversamento, e controllo del carico massimo transitante. Limiti a cui si è aggiunto, come sopra ricordato, l’abbassamento del limite di velocità a 50 km/h. Lo stesso destino dell’area all’altezza del ponte Basile.