Ci sono le estati con gli Europei o i Mondiali di calcio, quelle con le Olimpiadi, ma i gamer siciliani ora sanno bene che ci sono anche quelle con i tornei mondiali di eSports, gli sport elettronici.

I tornei e gli eventi di eSport sono divenuti un fenomeno mondiale e il 2023 si preannuncia come un annata di incredibile successo per le competizioni ai videogame a livello sportivo. Un vero e proprio punto di svolta che comprende sia grandi tornei internazionali con i giochi più popolari del settore, sia eventi regionali più piccoli ma importanti per le realtà locali. Non dimentichiamo che a Palermo è stato aperto il primo eSports Bar del sud Italia.

Tra i giochi più popolari ad essere coinvolti nei grandi tornei di eSports in programma per l’estate del 2023 vi sono Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive, Rocket League, Valorant, Apex Legends e altri ancora. Il calendario è molto ricco e non resta altro che scegliere la squadra per cui fare il tifo.

Un’estate ricca di eventi eSports

Numerosi sono i giochi, numerosi gli eventi ai quali le squadre professioniste si sfideranno questa estate, in tutto il mondo. Questi eventi ora si possono seguire su diverse piattaforme e canali streaming ufficiali, raggiungibili molto meglio di tanti altri tipi di eventi sportivi.

L’eccitazione del gioco, per i gamer, durerà tutta l’estate e sarà condita di finali internazionali, che decreteranno i campioni mondiali annuali di molti dei giochi più popolari in assoluto e che fanno parte del ventaglio dei giochi divenuti campi di gioco virtuali degli e-Sports.

I giochi online spopolano in ogni settore

Tutti questi videogiochi che abbiamo menzionato si possono giocare in linea e sono supportati da potenti server. Ogni giorno, questi accolgono virtualmente milioni di giocatori collegati da tutto il mondo. È stata questa la più grande rivoluzione che si è avuta nell’ultimo ventennio nel settore del gaming, oltre ai necessari sviluppi delle tecnologie informatiche ed elettroniche di supporto fisico.

Ma il successo dei giochi in linea non si ferma ai soli videogame, ma registra un grande traguardo anche per i giochi d’azzardo che nel 2002 hanno superato per la prima volta i giochi in presenza. Per dirla in modo più semplice, la maggior parte delle giocate oggi avviene online. Un successo dovuto anche alla grande qualità offerta oggi dai siti di gioco autorizzati e recensiti da siti specializzati come onlinecasino.it che nel corso degli anni hanno potuto constatare l’evoluzione qualitativa del settore.

Non sarà un vero sport, ma il successo è reale

Periodicamente, si discute circa la possibilità di considerare gli eSports un vero sport. Tanti storcono il caso, altri sono favorevoli, per via delle abilità mentali che un gamer deve mostrare ad alcuni livelli. A ciascuno la propria opinione su tale aspetto, ma di certo c’è che il successo degli eSports è tangibile e molto presto vedremo sempre più eventi di sport elettronici anche in Sicilia, sia nelle grandi città che in ambito più locale. I numeri parlano chiaro: è un mercato che vale oltre 1,45 miliardi di dollari nel 2022 e che nel 2023 potrebbe valere già 1,72 miliardi. In valuta nostrana, sarebbero circa 1,5 miliardi di euro.