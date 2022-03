Da giovane il presidente aveva la sua band musicale

“I Lupetti” di Musumeci, svelata la versione pop del presidente della Regione siciliana. A Casa Minutella, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha ricordato il suo passato da cantante. “Sono un canterino – ha spiegato – perché quando ero giovane avevo un complesso vocale e strumentale. Io cantavo”. Il gruppo musicale, ricorda il presidente, si chiamava “I Lupetti“, esattamente come il grado dei boy scout.

“Cantavamo la musica degli anni sessanta, replicavamo le canzoni dei gruppi che imperversano in quel periodo. Ancora oggi, quando posso, per ammazzare la solitudine, mi piace riascoltare qualche brano di quel periodo. Non soltanto quella dei complessi ma anche dei solisti di quell’epoca”.

Il brano preferito da Musumeci? “Penso a Luglio di Riccardo Del Turco. Quante estati abbiamo trascorso canticchiando luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà..”