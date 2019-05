In gara i migliori pizzaioli del mondo

A Palermo arrivano i migliori professionisti della pizza. I campioni mondiali della pizza saranno protagonisti dell’ultima tappa del “Master Pizza Champion“, la gara internazionale che vedrà in lizza per il titolo i sedici finalisti che hanno conquistato l’accesso alla finale nel corso di alcune sfide, andate in onda su un format televisivo di Sky. L’evento ha già fatto tappa in otto città italiane e che torna, dopo molti anni a Palermo.

La kermesse prevede anche la gara “Pizza senza frontiere”, il concorso europeo che permetterà ai vincitori di staccare il biglietto per la finale, che si terrà a Londra il prossimo novembre e il “Mediterranean Pizza Award”, al cui vincitore sarà dedicata la copertina della rivista “Magazine” la più importante del settore in tutto il mondo.

Le competizioni internazionali sono organizzate nell’ambito del “Gelato e Pizza Village”, la tre giorni di festa che si terrà a Palermo dal 28 giugno al 1 luglio prossimo e vedrà trasformarsi i 10 mila metri quadri della fiera del mediterraneo in uno dei più importanti villaggi gastronomici d’Europa. I visitatori avranno la possibilità di degustare tranci di pizza che saranno preparati dai maestri delle pizzerie più rinomate della città.

Palermo sarà poi anche capitale del gelato d’autore, con spazi dedicati ad hoc, previsti e organizzati dal gelatiere e food project design Maurizio Valguarnera, membro dell’Associazione provinciale di cuochi e pasticcieri Palermo e direttore artistico della manifestazione. Gli amanti del gelato potranno farsi dolce il palato con le prelibatezze offerte dagli artigiani del gusto delle migliori gelaterie di Palermo.

E non mancherà l’intrattenimento con spettacoli di cabaret e concerti, che saranno presentati da Roberto Marco Oddo. Si alterneranno, sul palco allestito all’interno della fiera, i comici di Sicilia Cabaret e di Made in Sud: Toti e Totino, “I quattro gusti”, “I falchi”, “Zeuddo”, “Il mago Plip”, “I respinti”, Ivan Fiore e i “Badaboom. E ancora Massimo Minutella con The Lab Orchestra, e i Las Congas. Special guest sarà Cecilia Gayle. Uno speciale spazio verrà dedicato poi ai bambini, che saranno coinvolti in attrazioni e animazione di giocolieri ma anche in laboratori didattici.