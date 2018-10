è consultabile e scaricabile gratuitamente

Consultabile gratuitamente o scaricabile in formato pdf, sul sito di Arcigay Palermo si trova il primo manuale dedicato agli operatori culturali e a chi si occupa di migrazione ponendosi come un focus sulla migrazione Lgbt+.

Il volume, creato dallo sportello La Migration e finanziato grazie all’Otto per Mille della Chiesa Valdese, contiene dati raccolti dal 2011, storie, approfondimenti, pratiche, procedure e normative legate all’accoglienza e all’advocacy con anche una breve ricognizione sulla condizione della comunità Lgbt+ in Italia e nei Paesi d’origine dei migranti.

Per migrante Lgbt si intende chi fugge dal Paese di origine perché perseguitato per motivi legati ad orientamento sessuale o identità di genere.

La Migration è lo sportello nato a Palermo e rivolto ai migranti Lgbt+ (Lgbtqiapk: lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali, pansessuali, kinky) attivo dal 2011 che offre consulenza psicologica e consulenza legale per i migranti che cercano accoglienza.

In un momento in cui, in Italia, vengono messi in discussione i diritti umani e l’accoglienza dei richiedenti asilo in particolare, è compito degli attivisti e degli operatori fare passi avanti, aumentare il livello di competenza e di professionalità, diffondere informazioni e sensibilizzare il territorio – afferma Daniela Tomasino, portavoce di Arcigay Palermo – Questo manuale nasce dall’esperienza degli operatori di Arcigay Palermo, che supportano i migranti Lgbt, esposti contemporaneamente al rischio di violenze, carcere e torture nei Paesi d’origine, e al rischio di discriminazione nel Paese dì accoglienza e da parte della stessa comunità dei connazionali. L’obiettivo della realizzazione del manuale è quello di fornire informazioni, modelli, spunti su una realtà troppo spesso ignorata ad operatori dell’accoglienza, operatori sociali, decisori politici e tanto altro.

Come migrante, mediatrice e come presidente di Arcigay Palermo sono molto fiera di questo manuale, che vuole essere un punto di partenza – sottolinea Ana Maria Vasile – In mancanza di linee guida e regolamenti ufficiali abbiamo infatti realizzato un modello tarato sulla base della nostra esperienza e delle esigenze del servizio, che speriamo possa costituire uno stimolo e un punto di partenza per altri operatori.

Qui il link al manuale: https://arcigaypalermo.wordpress.com/2018/10/15/la-migration-il-manuale-per-operatori/