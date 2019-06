La manifestazione si è tenuta a Pescara

Hanno ottenuto successi nel campionato italiano di Body Building che si sono tenuto a Pescara nel corso del torneo Adriatic Championship” organizzato dalla Ifbb pro League Italy.

Tra i numerosi partecipanti hanno ben figurato gli atleti della Asd Omnia Sport di Palermo. La passione sopra ogni cosa. Si, non c’è altro termine al di fuori di “passione” che possa spiegare meglio due persone quali Youssef Mouhtaj e Francesco Cinquemani.

Il primo, conosciuto da tutti come Youzek Pepe, ha origini marocchine ed è un professore di matematica e preparatore atletico. Una volta arrivato nel nostro paese si è dedicato interamente a questa disciplina, tanto affascinante quanto faticosa, che è il bodybuilding, facendo il preparatore e gareggiando, in passato, con la squadra nazionale di body building; si è classificato 2° nella categoria over 40 nella gara nazionale ics – wabba e 1° nella categoria over 40 all’Adriatic championship ifbb pro league per le qualifiche per i mondiali.

Il secondo, Francesco Cinquemani, di professione è avvocato, ma prima viene la ghisa e poi i codici. E’ preparato da Youssef Mouhtaj e si è classificato al 1° posto nella categoria Tall class 180 cm, vincendo i campionati italiani ics – wabba ; si è poi classificato 3° nella categoria classic physique alla gara “Adriatic championship ifbb pro league” svoltasi a Pescara, ottenendo la qualificazione ai mondiali di fine anno.