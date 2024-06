Il messaggio tramite i social

Un annuncio inaspettato quello dei Soldi Spicci, la coppia comica palermitana che ha conquistato il pubblico con la loro ironia e la loro energia. Attraverso un lungo post sui canali social, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa hanno annunciato la fine della loro relazione sentimentale, ma con un messaggio di serenità.

“Finalmente single!!!”, scrivono i due comici, svelando che la loro decisione di separarsi è maturata da un anno. “Il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno“. Una scelta, come hanno spiegato, non dettata da una crisi ma da un desiderio di libertà e di amicizia.

Il messaggio: “Cari belli miei, ormai da un po’ di tempo la domanda più frequente che ci ponete in tanti è “Ma vi siete lasciati” e noi, un po’ peer paura e un po’ perché cercavamo le parole giuste, ci siamo presi del tempo prima di rispondere. La verità è che “SI”, da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno. Sappiamo che questa notizia possa sempre destabilizzante ma vi giuriamo che per non lo è affatto anzi, abbiamo deciso insieme di liberarci di alcune dinamiche sentimentali per dare inizio ad un nuovo capitolo fatto di libertà e di amicizia che siamo sicuri, al contrario dell’amore, durerà in eterno. Dunque niente tristezza perché noi siamo felici”.

I Soldi spicci assicurano che la loro separazione non avrà alcun impatto sul loro lavoro e sulla loro amicizia. “Continueremo a lavorare insieme, a fare i cretini insieme, ad abbracciarci, emozionarci e condividere con voi tanta strada sia artistica che personale” – rassicura il duo comico palermitano -.

