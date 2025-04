‘In una fase di crisi delle dinamiche della globalizzazione e di sostanziale chiusura ai mercati internazionali, prende corpo un’ipotesi di sviluppo circoscritto all’ambito locale. E’ un errore: la dimensione locale deve necessariamente essere valorizzata in chiave internazionale perchè è dal confronto con altre realta’ e altri mercati che si cresce, creando sinergie e collaborazioni’. Cosi Pompeo Torchia presidente dell’associazione I Sud del mondo ets che martedi 22 aprile alle ore 16 presso la sede di Fenimprese di Crotone in via Ruffo 32 organizza il convegno sul tema ‘Glocal: sviluppo e crescita sostenibile delle comunita’ del sud. ‘Abbiamo voluto sviluppare le tesi legate al mondo glocal anche qui in Calabria – commenta Pino Galati, responsabile scientifico de I Sud del Mondo – nella consapevolezza della necessaria interazione tra istituzioni, operatori economici e sociali, imprenditori e stakeholders per una crescita del territorio in grado di coniugare le vocazioni territoriali e le opportunita’ di un mondo che la tecnologia, l’intelligenza artificiale e i network commerciali rendono piu’ agevoli’. All’incontro saranno presenti imprenditori, partner commerciali ed esperti che si confronteranno sui temi dell’economia, del commercio, dell’infrastrutturazione, della sanita’, del turismo e dei servizi

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.