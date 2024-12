I supereroi Marvel, idoli per tutti i bambini, si sono recati a fare visita ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Cervello. L’iniziativa del vicepresidente della VII circoscrizione Fabio Costantino. Un qualcosa che per i piccoli pazienti resterà un ricordo indelebile.

Le parole di Costantino

L’evento allieterà, sicuramente la degenza dei piccoli pazienti e gli ricorderà soprattutto che i veri supereroi sono loro e soprattutto di non mollare mai. “Grazie all’Associazione SEA ente del terzo Settore che in sinergia con il responsabile area acrobatica Spa Giuseppe Ferranti hanno donato in momento di spensieratezza ai piccoli”, dice Costantino.

Con i supereroi acrobatico, conclude il vicepresidente Fabio Costantino, nei prossimi giorni, “gireremo per alcune case famiglia allo scopo di portare gioia ai più piccini e leggerezza agli adulti, che ricordiamo soffrono anche loro per i piccoli”.

La solidarietà a Palermo

Domenica 22 dicembre a partire dalle ore 10 al PalaOreto di Palermo (via Santa Maria di Gesù, 11) si terrà la sesta edizione di Natale in danza, organizzato dal maestro Giuseppe Di Michele. Una intera giornata dedicata alla danza e alla solidarietà. Numerose scuole di danza coinvolte, impegnate in numerose esibizioni in una giornata dedicata ai ragazzi e ai bambini speciali che porta avanti i valori dell’inclusione e della condivisione. Tra loro Asd Joseph dance & dream, Crazy dance, Jo dance, Raggio di luce, Alma dance, Emotions of the dance, Asd Emanuele Lupo, Fly dance, Accademia passione danza. Parte del ricavato sarà destinato alle associazioni che ogni giorno si occupano di disabilità e sociale.

“Lo sport non divide, anzi unisce sempre – sottolinea il maestro di danza Giuseppe Di Michele -. Ringrazio le tante scuole di danza che hanno sposato la causa e permesso la realizzazione di un evento che di anno in anno assume sempre più valore, capace di fare rete per aiutare tanti ragazzi e le loro famiglie”.

Like this: Like Loading...