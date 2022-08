La lettura affidata a Stefania Blandeburgo

I Trionfi di Petrarca sono delle visite teatralizzate che fanno parte del calendario di Restart Show, l’edizione 2022 del festival della cultura che apre le porte dei luoghi storici di Palermo nelle notti d’estate. Un appuntamento per gli amanti della Poesia, della Filosofia, della Teologia, della Vita.

I Trionfi di Petrarca è un appuntamento che si terrà a Palazzo Abatellis nelle giornate del 26 agosto e del 3 e 10 settembre. Toccherà all’attrice Stefania Blandeburgo leggere, in quei tre appuntamenti, i Trionfi del divino Petrarca. Le recite si terranno sotto il Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis; la lettura verrà interpretata ed attualizzata da Beatrice Monroy ed accompagnata musicalmente dal Maestro Silvio Natoli.

I Trionfi di Petrarca, Ecco il calendario degli appuntamenti

26 agosto h.19,00: il trionfo dell’amore e il trionfo della pudicizia

3 settembre h.19,00: il trionfo della morte e il trionfo della fama

10 settembre h.19,00: il trionfo del tempo e il trionfo dell’eternità

Per acquistare i biglietti è possibile consultare questo link.

I Trionfi di Petrarca

I Trionfi di Francesco Petrarca sono un poemetto allegorico in volgare italiano in terzine, articolato in sei visioni avute dal poeta, durante un sogno. Si assiste così a sei “trionfi” successivi, in cui ogni allegoria sconfigge la precedente; nell’ordine abbiamo: Amore, Pudicizia, Morte, Fama, Tempo, Eternità.

Il primo “trionfo” 1 è il Triumphus Cupidinis: il poeta si addormenta e in sogno compaiono Amore e la sua corte, costituita da amanti celebri storici o leggendari, le cui vicende sono ricavate dalla Bibbia e dalla mitologia classica. Tra i diversi personaggi c’è anche Laura, la protagonista del Canzoniere, di cui il poeta si innamora immediatamente. L’autore diventa prigioniero di Amore e viene condotto insieme agli altri sull’isola di Cipro, dove viene rinchiuso in una prigione.

Nel secondo trionfo (il Triumphus Pudicitie) Laura con l’aiuto di Pudicizia-Castità vince Amore e lo imprigiona, umiliandolo a sua volta. Laura toran a Roma col proprio corteo per celebrare il proprio successo.

Nel Triumphus Mortis (il terzo trionfo) la vittoria di Laura è turbata dall’apparizione di Morte, che annuncia la morte imminente della protagonista. Petrarca assiste al decesso di Laura, che rivela il suo amore per il poeta e la sua condizione beata. Laura spiega di non aver mai svelato i propri sentimenti per non distoglierlo dal suo percorso di perfezionamento morale.

Nel Triumphus Fame (il quarto trionfo) si assiste alla sconfitta della Morte da parte della Fama, che, desiderosa di superare l’oblio della vita mortale, schiera con sé personaggi noti per valore militare e intellettuale. La Fama è cosi il simbolo della trasmissione del sapere e del valore tra le stirpi umane.

Ma alla Fama succede il Tempo, personificato dal Sole, nel quinto trionfo, il Triumphus Temporis. L’astro, per poter annullare il potere della fama sulla morte, accelera il suo corso, cancellando più velocemente il ricordo dell’uomo. Petrarca qui coglie l’occasione per rifletterere sulla brevità della vita e sulla vanità del mondo terreno.

L’ultimo trionfo, il Triumphus Eternitatis, chiude la successione: Petrarca trova sostegno di fronte alla fugacità dell’esistenza in Dio, che trionfa su tutto e tutti. Nell’eternità divina i beati potranno sconfiggere la Morte e il Tempo. Ed è qui che il poeta potrà rivedere Laura, ormai beata. I Trionfi si chiudono quindi con la visione finale della donna amata da Petrarca, in una visione della beatitudine celeste.

Per gli amanti della Poesia, della Filosofia, della Teologia, della Vita.