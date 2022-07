gli appuntamenti del primo weekend del festival

RestArt 2022, il festival culturale giunto alla terza edizione, vi porta in un luogo incantevole. La Palazzina dei Quattro Pizzi è uno degli edifici più particolari che caratterizzano l’architettura palermitana dovuto, come in molti casi, alla famiglia Florio. Fu proprio Vincenzo Florio ad acquistare nel 1830 il complesso della tonnara all’Arenella, commissionando all’amico Carlo Giachery la trasformazione di quest’ultimo in nobile residenza.

I visitatori ammireranno materiali selezionati dall’archivio fotografico

In occasione di “Palermo RestArt 2022”, Casa Florio per la prima volta darà l’opportunità ai visitatori di ammirare parte degli originali, anche inediti, selezionati dall’archivio fotografico di famiglia.

Fotografie private che svelano l’intimità dei protagonisti

La mostra si pone l’obiettivo di far rivivere al visitatore quegli “Attimi” dell’Epopea che fu dei Florio dalla fine dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, attraverso scatti di importanti fotografi dell’epoca e non solo, ma anche tramite suggestive fotografie private che svelano l’intimità dei protagonisti.

Promuovere e valorizzare la storia dei Florio

Già per il secondo anno Casa Florio si impegna nel promuovere e valorizzare la storia e la memoria della famiglia, attraverso un’efficace esposizione museale che consenta al visitatore di conoscere dal vivo tutti quei documenti e oggetti per anni prerogativa esclusiva di note pubblicazioni editoriali.

“Attimi, i Florio in bianco e nero” dal 22 luglio al 10 settembre

La mostra “Attimi, i Florio in bianco e nero” sarà fruibile dal 22 luglio al 10 settembre 2022 al costo di 8€.

Le informazioni per visitare la mostra

È possibile acquistare il biglietto sul portale di Restart Palermo oppure direttamente in struttura a Casa Florio, sita in via Discesa Tonnara 4B a Palermo.

Per maggiori informazioni scrivere a info@casaflorio.org oppure chiamare al numero +39 391 3242207.

La segreteria risponderà tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

L’apertura speciale di Palazzo Gangi

Inizia RestART, il festival che apre in notturna alcuni tra i più importanti siti della città e parte subito forte con l’apertura speciale di Palazzo Gangi, occasione unica per poter ammirare la magnificenza e la sontuosità della meravigliosa dimora dove Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale danzarono il famoso valzer del Gattopardo di Visconti; inoltre, come detto, alla Casa Florio si inaugura la mostra “Attimi, i Florio in bianco e nero” dove si potrà ammirare una selezione inedita degli scatti originali provenienti dalla collezione della famiglia che raccontano l’ambiente e le atmosfere della belle epoque.

I laboratori al Museo Salinas e la visita alla Casa Museo Stanze al Genio

Al Museo Salinas, proposti da Coopculture, vengono organizzati dei laboratori – gioco per i bambini nei quali verranno narrati le storie dei mitici eroi; ed apre per l’occasione l’incredibile Casa Museo Stanze al Genio, collezione unica di maioliche siciliane e non, appassionatamente raccolte da Pio Mellina che accoglierà i visitatori raccontando la storia di questo meraviglioso luogo di charme.

Passeggiate esperenziali all’Orto Botanico e teatralizzazione a Villa Pottino

Sabato inizieranno le passeggiate esperienziali all’Orto Botanico, curate da Coopculture, dove, alla luce di torce, ci si muoverà tra le ombre ed i profumi di questo luogo incantato, tra serre ottocentesche, il mastodontico ficus e la spettacolare grande vasca delle ninfee. Sempre sabato, la prima delle teatralizzazioni inserite nel festival a villa Pottino, dove il fantasma della zia Mimmi, interpretata da Stefania Blandeburgo, accoglierà i visitatori battibeccando con la nipote, Geraldina Piazza, e raccontando le storie della famiglia.

RestArt 2022

Il Festival RestArt 2022 è stato presentato ieri a Palazzo Mirto con un ricco programma di appuntamenti. Numerosi i concerti e gli spettacoli, gli incontri e gli eventi speciali previsti.

RestArt nasce dalla collaborazione di successo tra l’associazione Amici dei Musei Siciliani e Digitrend, azienda specializzata in digital transformation che ha sviluppato la piattaforma smart di prenotazione, ticketing e audioguide www.restartpalermo.it.

I siti visitabili durante il festival

Casa Florio ai 4 pizzi

Campanile di S.Giuseppe Cafasso

Museo Pitrè

Museo Salinas

Museo Riso

Steri

Carceri della Santa Inquisizione

Palazzo Abatellis

Palazzo Mirto

Cuba

Palazzina cinese

Palazzo Branciforte

Palazzo Butera

Teatro Massimo

Oratorio dei Bianchi

Chiesa della Catena

Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti

Oratorio di S.Lorenzo

Oratorio di S.Mercurio

Oratorio di S.Cita

Oratorio del SS.Rosario in S.Domenico

Orto botanico

Informazioni pratiche: i siti apriranno straordinariamente in notturna, ogni venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte. Ingressi e prenotazioni su www.restartpalermo.it, scegliendo precisi slot orari, secondo le indicazioni di ciascun sito.