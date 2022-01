Sgomento generale

“I vax uccidono, salvate i bambini”. È la scritta a caratteri cubitali che campeggia da questa mattina lungo un muro di cinta adiacente al plesso Andrea Sole della scuola dell’istituto comprensivo Giuseppe Scelsa, nel quartiere Borgo Molara di Palermo. Si tratta dell’ennesima scritta no vax che viene impressa nelle vicinanze di un istituto scolastico della provincia palermitana.

Nuove scritte no vax a scuola

Con grande stupore stamani, studenti, genitori e personale scolastico hanno ritrovato la grande scritta rossa all’apertura dei cancelli. Un messaggio univoco secondo cui i vaccini ucciderebbero. La scritta riporta anche un quanto meno infondato appello, “Salvate i bambini”.

Il caso della Raciti di via Tindari

Non è il primo caso a Palermo. Scritte No vax sono spuntate nei giorni scorsi anche alla direzione didattica Raciti in via Tindari a Palermo dove l’Asp aveva ripreso le attività di vaccinazioni nelle scuole. Una scritta rossa “i bambini non si toccano” è stata trovata davanti all’ingresso del plesso scolastico.

Intanto prosegue l’attività dell’Asp nelle scuole

Oggi tocca all’Istituto comprensivo Vittorio Emanuele III di via Cesare Terranova, il 26 (dalle 15.30) all’Istituto comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa (Plesso Emanuela Loi) di via Dogali, il 27 (dalle 15.30) all’Istituto comprensivo Antonio Ugo di via Ettore Arculeo, il 28 alla Direzione Didattica Statale Aristide Gabelli di via Palazzotto, il 29 all’Istituto comprensivo Manzoni-Impastato di via Filippo Parlatore ed il 31 gennaio all’Istituto Gonzaga di via Piersanti Mattarella.