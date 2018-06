È stato rintracciato e denunciato dopo poche ore l’uomo di 47 anni di Borgo Nuovo che ha vandalizzato il centro ginnico dei vigili del fuoco in via Malaspina a Palermo.

La struttura dove si allenano i pompieri era stata oggetto di un fitto lancio di bottiglie e di pietre. In seguito il danneggiamento aveva riguardato anche il sistema di videosorveglianza.

L’uomo ha preso di mira la struttura dopo che i vigili del fuoco avevano chiamato la polizia municipale per fare rimuovere la sua auto parcheggiata in uno stallo riservato al comando dei pompieri.

Dopo avere pagato la multa e ripreso la macchina l’automobilista è tornato in via Malaspina iniziando a lanciare le bottiglie e rompendo diversi vetri.

Di notte è tornato per staccare le telecamere del sistema di videosorveglianza sperando di non essere riconosciuto. Non si è reso conto che le telecamere registravano e che c’è un hard disk dove le immagini dell’uomo sono rimaste impresse.