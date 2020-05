Don Enzo Volpe del centro santa chiara

“Abbiamo letto delle analisi approssimative e poco reali di quanto è avvenuto e continua ad avvenire a Ballarò in questi anni. Le associazioni che lavorano nel territorio contestano una certa ricostruzione. Non può passare solo una voce che mortifica il lavoro di tanti parroci e tanti volontari”.

Don Enzo Volpe da anni lavora nel centro Santa Chiara a Ballarò a Palermo. Contesta con fermezza quanto ha letto in una nota dei consiglieri comunali della Lega.

“In questi mesi nonostante il lockdown siamo stati vicini a tantissime famiglie che con alcune associazioni abbiamo assistito. Anche se il centro è chiuso per rispettare le ordinanze nazionali e regionali abbiamo cercato di assistere tante famiglie bisognose. Dire che a Ballarò non c’è integrazione è falso – aggiunge il sacerdote – Queste manifestazioni di violenza sono sporadiche. Certo sarebbe opportuna una presenza costante delle forze dell’ordine. Serve più prevenzione e non repressione. Serve un costante controllo e che non sia sporadico e solo dopo che si verificano queste manifestazioni di violenza”.