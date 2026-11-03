Le grandi canzoni della storia del rock, il fascino delle reinterpretazioni acustiche e la possibilità di cantare insieme ai protagonisti della serata. È questo lo spirito di “Due note e una putia”, la rassegna musicale che ogni venerdì, alle 21, anima PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola, nel cuore di Palermo. Un appuntamento a ingresso libero che unisce musica dal vivo, buon cibo, cocktail e convivialità, trasformando il locale in un punto di incontro per gli appassionati di musica e per chi desidera trascorrere una serata diversa.





Un viaggio tra pop, rock, indie e blues, con un repertorio che attraversa generazioni e stili musicali. La rassegna punta a creare un appuntamento fisso del venerdì sera, dando spazio agli artisti della scena palermitana e siciliana e proponendo arrangiamenti acustici capaci di restituire nuova energia a canzoni conosciute e amate dal pubblico.





Venerdì 6 novembre alle 21 tocca ai Wine & Rock, progetto acustico che vede insieme Mimmo Di Bari, alla chitarra e loop station, e Rocco Tarantino, alla voce e all’armonica blues. Il duo propone una rilettura personale dei grandi brani che appartengono alla memoria musicale collettiva, attraverso arrangiamenti dinamici nei quali chitarra, voce e loop station si intrecciano, dando nuova veste a canzoni senza tempo.





Il 13 novembre sarà la volta dei The Brogers Project, formazione composta da Francesco Palazzolo ed Edoardo Ansaldi, tra i giovani progetti musicali emergenti della Sicilia. Il loro repertorio attraversa indie-pop e blues, con sonorità contemporanee e uno stile originale.





Venerdì 20 novembre toccherà ai Double F, duo formato da Francesco Vannini e Francesco Ribaudo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra grandi successi pop italiani e internazionali. Tra i momenti più attesi, le reinterpretazioni dei brani degli 883, protagonisti di una stagione musicale che continua a coinvolgere diverse generazioni.





Il 29 novembre, infine, spazio ai Dimmi di Sì, con un repertorio pop italiano e internazionale nel quale troveranno un posto speciale le intramontabili canzoni di Lucio Battisti.

La direzione artistica di “Due note e una putia” è affidata al giornalista Vassily Sortino.

L’appuntamento è ogni venerdì alle 21 da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola, a Palermo. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni di un tavolo è possibile contattare il 328 1360214 oppure lo 091 323722.

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Wine & Rock

Prezzo: 0.00

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