La giunta regionale, nella seduta di oggi, dopo il parere favorevole espresso dalla competente commissione dell’Assemblea regionale, ha completato la procedura di nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina, con decorrenza da domani giovedì 5 marzo. Iacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute.

Procedura di interpello per la nomina del nuovo dirigente generale

La giunta ha deliberato l’avvio di una procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale. Nelle more, l’incarico verrà ricoperto ad interim dall’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna. Quest’ultimo lascia a sua volta l’interim di dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e spettacolo, che è stato assegnato al segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo.

La nomina della giunta a fine gennaio

La nomina di Iacolino al Policlinico di Messina era arriva il 29 gennaio scorso nell’ambito del riassetto dei vertici della burocrazia siciliana avviato con la nomina del nuovo Segretario generale, del nuovo ragioniere generale e, fra le altre nomine decise, con l’avvio delle procedure per mandare l’attuale dirigente generale del Dipartimento attività Sanitarie Salvatore Iacolino, al Policlinico di Messina superando le tensioni con Fratelli d’Italia scoppiate dopo la proroga del suo incarico e rispettando l’impegno preso a sostituirlo.

Tozzo ai vertici della dirigenza

In quella occasione Ignazio Tozzo era stato nominato nuovo segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana. Con la nomina si concludeva l’incarico di Margherita Rizza che ha ricoperto il ruolo ad interim dal 19 novembre 2024.

Con la nomina a segretario generale, Tozzo lasciava la guida della “borsa” regionale. La giunta guidata dal presidente Renato Schifani ha, così, nominato in quella seduta Gloria Giglio alla guida proprio della Ragioneria generale della Regione Siciliana.

Giglio è attuale dirigente del Servizio 3 “Bilancio e programmazione” dell’assessorato dell’Economia e, in passato, ha guidato numerosi uffici nella stessa struttura, ricoprendo anche funzioni vicarie di Ragioniere generale.

Oggi si completa il percorso disposto allora con il trasferimento di Iacolino a Messina e l’avvio delle selezioni per il nuovo direttore generale, nel frattempo, si affida a Giovanni Bologna il Dipartimento