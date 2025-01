A guardala dall’esterno sembra una storia senza un senso. Una storia abbastanza ipocrita a dire il vero. Ma chi ci sta dentro non la vede così. E’ la vicenda della scuola politica della Dc, quel partito rifondato in Sicilia da Totò Cuffaro e di cui Carmelo Pace è deputato e capogruppo all’Ars (Cuffaro ne è il segretario nazionale).

Quella formazione politica, adesso, organizza una “scuola politica” come nella migliore tradizione democristiana. La politica è un mestiere e bisogna impararlo per arrivare preparati alle cariche elettive. un concetto forse antico ma sempre valido come hanno dimostrato i neo politici mai preparati da una scuola ed i cui risultati sono evidenti.

D’altronde di scuole politiche ne è pieno il centro nella storia ma anche la sinistra. E la storia recente racconta anche di quella scuola del centro Arrupe che negli anni della primavera d Palermo si affiancava alla rete di Leoluca Orlando a tutto quel movimento di sinistra. una scuola che resiste al tempo e alle mode e che chi segue i fatti della politica ben conosce.

La scuola politica della Dc

Alla scuola politica della dc parleranno anche Ismaele La Vardera ex iena (o forse non troppo ex) e sicuramente ex esponente di Sud Chiama Nor di cateno de Luca e l’attuale vice presidente dell’ars Nuccio Di Paola, coordinatore pentastellato in Sicilia.

Ma per loro la presenza ha una precisa spiegazione: vanno a dirgliene quattro: “Abbiamo accettato l’invito di partecipare, come relatori, al corso di formazione politica organizzato dall’onorevole Carmelo Pace, della DC, con un chiaro patto: dire tutto ciò che vorremo senza filtri e senza limiti. Diremo cosa pensiamo della politica fallimentare cuffariana, diremo che la nostra visione politica sta agli antipodi del cuffarismo. L’occasione di potere dire queste cose in ‘casa’ di chi ci ospita era troppo ghiotta per rifiutarla. Ovviamente lo faremo con garbo”.ì dicono i due in una nota congiunta.

Ma per la Dc è già una vittoria questa, una dimostrazione di democrazia che altrove non c’è e se c’è non si vede “Per questo apprezziamo, comunque, che si invitino soggetti che non hanno la stessa impostazione politica, pur essendo cosciente l’organizzatore che questi interlocutori che invita potrebbero esprimere pensieri diversi dalla stessa Dc” concludono i due deputati regionali Ismaele La Vardera e Nuccio Di Paola. La politica, quella vera, è anche questa.