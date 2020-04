I finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, hanno sequestrato in un minimarket a Trabia, 15 flaconi di prodotto igienizzante per mani recanti etichette con diciture ingannevoli circa la provenienza del prodotto.

I militari sono risaliti ad un’impresa di commercio all’ingrosso di prodotti per la persona e per la casa, a Ficarazzi, nella quale venivano stoccati, per la successiva distribuzione al dettaglio, numerosi prodotti di saponi igienizzanti.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 19.000 flaconi di gel igienizzante (da circa 100 ml) venduti senza alcuna etichetta. Si trattava di prodotti tutti potenzialmente pericolosi in quanto non presentavano alcuna indicazione del produttore, dell’origine, data di scadenza e precauzioni d’uso, in spregio alle normative comunitarie ed alla disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci mentre al titolare dell’azienda distributrice è stata contestata la violazione punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 30.000 euro.

In un’altra operazione analoga militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell’ambito dei servizi di controllo per l’emergenza Coronavirus, hanno sequestrato 6.074 confezioni di normale prodotto detergente, per complessivi 7.115 litri, venduto come sanificante senza che ne fossero state verificate le reali qualità biocide.

Il prodotto era nel deposito di un ingrosso di detersivi di Bronte il cui titolare è stato denunciato alla Procura di Catania per frode in commercio.

La capacità di eliminare virus da superfici, spiega la Guardia di finanza, deve essere certificata da approfondite analisi chimiche e da un’apposita autorizzazione ministeriale prima che il prodotto venga immesso in commercio per evitare potenziali rischi per la salute pubblica. Il sequestro è stato eseguito su indagini della compagnia di Paternò.

Altri reparti delle Fiamme gialle provvederanno al sequestro dello stesso prodotto già distribuito a diversi clienti in Sicilia.