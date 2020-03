Intervento dei finanzieri

I Finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali che in questi giorni si sono intensificati per garantire il rispetto delle norme in vigore volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19, hanno effettuato presso un supermercato di prodotti alimentari, con sede in Altavilla Milicia (PA), un sequestro di flaconi di disinfettante gel venduti senza alcuna etichetta.

Il prodotto non presentava alcuna indicazione del produttore, dell’origine, data di scadenza e precauzioni d’uso, in spregio alle normative comunitarie ed alla disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Al titolare del supermercato è stata comminata una sanzione amministrativa da 500 a 4.000 euro.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme