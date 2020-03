Blitz nel Siracusano

Un giovane di 22 anni, Francesco Bandiera, ai domiciliari, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ventiduenne, nonostante fosse agli arresti, sebbene nella sua abitazione, avrebbe continuato a spacciare droga, cedendo le dosi ai suoi clienti. I militari erano venuti a conoscenza del “lavoro” del presunto pusher e quando ieri si sono presentati nel suo appartamento, hanno rintracciato 16 grammi di marijuana: la droga è stata posta sotto sequestro mentre il ventiduenne è stato prelevato ed accompagnato in carcere, a Catania.

Un commerciante fermato a Rosolini

Aveva contattato il suo cliente per la vendita di un ricambio della moto ma prima di incontrarlo sono arrivati i carabinieri che hanno denunciato l’uomo. E’ accaduto a Rosolini dove risiede il commerciante che è stato deferito in Procura per violazione della misura anti coronavirus emanata dalla Presidenza del Consiglio. Ma, nel corso della giornata di ieri, i militari del comando provinciale di Siracusa hanno fermato diverse persone trovate in giro senza alcuna giustificazione.

Gli altri casi scoperti nel Siracusano

“In diversi quartieri di Siracusa e di Augusta – spiegano i carabinieri di Siracusa – alcuni soggetti sono stati controllati mentre percorrevano le principali vie cittadine; altri invece erano seduti sulle panchine pubbliche e tutti hanno dichiarato di essere stanchi di rimanere chiusi in casa; a Portopalo ed a Villasmundo alcuni soggetti sono stati sorpresi mentre circolavano al di fuori del comune di residenza; a Rosolini un uomo residente in un Comune diverso, ha asserito di essersi recato in un supermercato per acquistare generi alimentari a prezzi più convenienti di quelli applicati negli esercizi commerciali del suo paese”.