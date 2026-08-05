C’è una notte dell’anno in cui il cielo sembra farsi più vicino e i desideri trovano il coraggio di affidarsi alle stelle. È la Notte di San Lorenzo, e lunedì 10 agosto, alle ore 20.30, lo Stand Florio la celebra con la settima edizione di “Calici & Stelle”, un appuntamento che negli anni è diventato un rituale di eleganza, gusto ed emozioni.

Tra le architetture liberty che raccontano il fascino senza tempo della famiglia Florio, ogni dettaglio contribuirà a costruire un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. Protagonisti della serata saranno i vini di Sallier de La Tour, la Tenuta guidata dalla famiglia Tasca d’Almerita nel cuore dell’Alto Belìce, interprete di una Sicilia autentica, fatta di colline, luce, biodiversità e di una viticoltura che custodisce il territorio con rispetto e sensibilità.

Notte di attese, di desideri inespressi, per un’esperienza allo Stand Florio mai uguale eppure identica a se stessa nella cura dei dettagli, nel servizio attento agli ospiti, nella capacità di emozionare con un racconto del gusto declinato dalla creativià e maestria dell’Executive Chef, Giuseppe Cusimano in un dialogo continuo tra calice e piatto dove ogni vino accompagnerà e amplificherà il racconto gastronomico. Un percorso che attraversa la Sicilia, unendo i suoi paesaggi e le sue eccellenze: il cappero di Pantelleria, le mandorle di Noto, il gambero rosso di Mazara del Vallo, gli agrumi e i profumi del Mediterraneo diventano le tappe di un viaggio che trova nei vini di Sallier de La Tour il proprio filo conduttore .Ad arricchire la serata sarà la musica. La voce del soprano Jessica Nuccio, artista del Teatro Massimo di Palermo applaudita nei principali teatri internazionali, si intreccerà alle note del pianoforte di Camillo Arnetta in un repertorio che spazierà dal jazz alle colonne sonore di Ennio Morricone, dai grandi classici italiani e napoletani fino alle più celebri arie d’opera.

A guidare il racconto della serata sarà la giornalista Giusy Messina, in dialogo con Alessia Maranzano, che accompagnerà gli ospiti alla scoperta della filosofia produttiva e dell’identità di Sallier de La Tour, la Tenuta tra le colline della DOC Monreale,guidata dalla famiglia Tasca d’Almerita che interpreta il vino come autentica espressione del paesaggio siciliano.

Ad aprire, un amuse-bouche di crostino croccante di pane di Tumminia con caprino mantecato, tartare di tonno, cappero di Pantelleria e pistacchio tostato, preludio di un itinerario che proseguirà con la ricciola appena scottata e marinata agli agrumi, impreziosita dalla freschezza della pesca tabacchiera, dalla riduzione di Nero d’Avola e dalle mandorle di Noto. Ad accompagnare questo equilibrio di sapidità e note agrumate sarà Inzolia 2025, vino che esprime la solarità della Sicilia occidentale, regalando freschezza ed eleganza con una delicata impronta floreale.

Il cuore del percorso sarà il risotto Carnaroli alla bisque di gambero rosso di Mazara, con stracciatella di bufala alla maggiorana e gambero marinato. Qui entrerà in scena Grillo 2025, capace di sostenere la ricchezza del piatto con il suo carattere mediterraneo, la vivace acidità e le intense sfumature di frutta e agrumi, esaltando la dolcezza naturale del crostaceo.

Il secondo piatto proporrà un trancio di ombrina scottato al timo, crema di tenerumi, mollica croccante al bergamotto e datterino confit, in perfetta armonia con Madamarosé 2025, Syrah rosato dalla personalità raffinata, che con la sua fragranza, le note di piccoli frutti rossi e la piacevole freschezza accompagnerà con equilibrio la delicatezza del pesce e la complessità aromatica del piatto.

A chiudere il viaggio, il semifreddo ai tre agrumi di Sicilia con sablé al sale e coulis di fichi d’India, abbinato a Diamante 2025, vino da dessert che avvolge il palato con profumi di frutta candita, miele e agrumi, regalando un finale intenso, elegante e persistente, capace di evocare tutta la luce e la dolcezza dell’isola. “Calici & Stelle” sarà così molto più di una cena: un’esperienza in cui gastronomia, vino, musica e bellezza si incontrano sotto il cielo della Notte di San Lorenzo, trasformando ogni calice in un racconto e ogni brindisi in un’emozione da condividere.

Posti limitati – Info e prenotazioni al 351-5702022- 331 683 9173 info@standflorio.it

Luogo: Stand Florio , Via Messina Marine , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:30

Artista: Stand Florio

Prezzo: 70.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.