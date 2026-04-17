E’ la solenne bellezza del Duomo di Monreale, la splendida cornice del “Concerto per Niscemi”, promosso dal Soroptimist International d’Italia presieduto da Lucia Taormina in collaborazione con il Club di Palermo guidato da Patrizia Correnti. L’appuntamento per questo evento unico in Italia, è mercoledì 22 aprile alle 20,45. Il ricavato del concerto, ingresso gratuito con offerta liberà, sarà infatti donato per supportare i progetti di rinascita della comunità di Niscemi gravemente colpita dalla frana dello scorso 26 gennaio. Presente, SE Rev.ma Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.





“Vola solo chi osa”, le parole chiavi del biennio della presidente Taormina alla guida del Soroptimist International D’ Italia, l’associazione su base volontaria di donne impegnate nelle professioni che mira con azioni concrete a promuovere i diritti umani per tutti e che oggi conta 164 Club con oltre 5300 socie, danno l’input all’iniziativa. <<La nostra iniziativa ha innanzitutto lo scopo di tener accesa l’attenzione sul disastro di Niscemi e sulle fragilità diffuse di questo nostro Paese, che si evidenziano in tutta la loro gravità ad ogni evento meteorologico-dice la presidente Lucia Taormina- Anche se da subito le Soroptimiste si sono attivate per esprimere vicinanza con una raccolta fondi, abbiamo capito che dovevamo e volevamo fare di più. Il suggerimento di Lorella Del Rio, responsabile del nostro concorso Giovani Talenti Femminili della Musica di coinvolgere le vincitrici delle ultime edizioni, è stato prontamente accolto dalle giovani artiste.





Un grazie di cuore a S.E. Rev. Monsignor Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale e a Mons. Nicola Gaglio che ci hanno aperto le porte di un luogo sacro e prestigioso ed un ringraziamento particolare alla presidente e alle socie del Club di Palermo che hanno attivamente collaborato. Occorre difendere il diritto di tutti noi a vivere in un territorio sicuro, curato e non dimenticato- sottolinea la presidente Taormina- ed ecco perchè i proventi del concerto serviranno, insieme ad altre donazioni delle socie dei Club, alla creazione di un’aula didattica e di un laboratorio per lo studio delle fragilità del territorio niscemese>>.Tante le socie provenienti dal resto dell’ Isola ed anche da oltre lo Stretto che avranno l’occasione di apprezzare la Grande Bellezza del Duomo di Monreale, Patrimonio Unesco, avvolti dalle vibranti note delle giovani artiste. << Siamo davvero orgogliose che il Duomo di Monreale ospiti un’iniziativa che, unica in Italia- dice Patrizia Correnti, presidente del Soroptimist Club di Palermo- è un felice connubio tra bellezza, musica e solidarietà per una popolazione gravemente colpita. Il concerto, tra i mosaici e gli ori della Cattedrale della città Normanna, incanterà il pubblico che si farà portavoce di un messaggio di speranza concreta e di condivisione, perchè- chiosa- la presidente Correnti- la comunità si nutre di relazioni e di mutuo sostegno per crescere insieme nei valori fondanti del vivere civile>>.





Alla presenza di rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, di associazioni, si svolgerà la serata al ritmo dell’armonia e delle emozioni. L’ ouverture del “Concerto per Niscemi” è affidata al violino di Sofia Catalano ( III premio della edizione 2024/2025del Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica )che eseguirà musiche di Bach, Adagio dalla Sonata n.1 BWV 1001, di Paganini, Capriccio op.1m.10 e di Ysaye, Sonata op.27 n.3, Ballade . Seguiranno, la percussionista italo- iraniana Melika Masoudi ( II premio della edizione 2022/2023) con musiche di Miyoshi Conversation, 5 movimenti per marimba e di Alsina, Reflet 3 movimenti per vibrafono ; la violoncellista siciliana, Valentina Ventura ( finalista dell’edizione 2022/2023) che si esibirà come solista ed in duo con al pianoforte Sara Bursi con musiche di Cesare Franck per violoncello e pianoforte e di Bach con la Sarabanda dalle suites; la pianista Maya Oganyan ( I premio edizione 2022/2023) per un programma virtuosistico con musiche di Haydn, Sonata si min.HobXVI:32 e di Listz con Apres une lecture du Dante e Fantasia quasi Sonata.

Luogo: Duomo di Monreale , Piazza Guglielmo II, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:45

Artista: Soroptimist International d’Italia

Prezzo: 0.00

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