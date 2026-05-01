Protagonista d'eccezione: Yeman Crippa delle Fiamme Oro

Palermo si prepara ad accogliere un evento di caratura internazionale. Il prossimo 7 giugno, le strade del capoluogo siciliano ospiteranno la quarta edizione del Giro podistico internazionale città di Palermo – Trofeo della legalità Rotary, con un protagonista d’eccezione: Yeman Crippa. L’atleta delle Fiamme Oro arriva in Sicilia da autentico dominatore della stagione. Lo scorso 12 aprile ha conquistato la Maratona di Parigi con il tempo di 2h05’18”, seconda prestazione italiana di sempre sui 42,195 km. Poche settimane prima, alla Mezza Maratona di Napoli, aveva firmato lo straordinario crono di 59’01”, nuovo record italiano sulla distanza. «Sono finalmente esploso nella maratona», ha dichiarato il trentino classe 1996, che già lo scorso anno aveva lasciato il segno in Sicilia imponendosi al 99° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, primo italiano a vincere dopo 36 anni di attesa. A Palermo Crippa si cimenterà sulla distanza dei 10 km, sviluppati su tre giri di un circuito cittadino di 3.333 metri che promette di trasformarsi in un vero e proprio catino di tifo e passione.

Il trofeo della legalità. Lo spettacolo arriva nel pomeriggio

Palermo dunque si prepara ad accogliere una delle manifestazioni podistiche più attese del calendario nazionale e non solo. E’ stata scelta la prima domenica del mese per il quarto Giro podistico internazionale città di Palermo – Trofeo della legalità Rotary, organizzato dall’A.S.D. Sicilia running team. L’evento, inserito nel calendario nazionale Fidal con classificazione bronze label e nel Global calendar di World Athletics, si presenta con un percorso certificato e un programma tecnico articolato, innovativo e capace di coinvolgere atleti di ogni livello.

Il percorso

Il quartier generale della manifestazione sarà piazza Castelnuovo, con partenza e arrivo all’altezza del teatro Politeama. Il tracciato si svilupperà su un circuito di 3.333 metri da ripetere tre volte, per un totale di 10 chilometri. Subito dopo lo start, gli atleti percorreranno via Libertà fino a raggiungere piazza Croci, dove è previsto il primo giro di boa. Da qui torneranno indietro lungo la stessa via Libertà fino a piazza Castelnuovo. Il percorso proseguirà poi alle spalle del Palchetto della Musica, con l’imbocco di via Ruggero Settimo fino al Teatro Massimo, attorno al quale sarà effettuato il secondo giro di boa. Gli atleti riprenderanno quindi via Ruggero Settimo in direzione del teatro Politeama e, giunti in piazza Ruggero Settimo, proseguiranno lungo via Emerico Amari. Pochi metri prima del passaggio alle spalle del teatro Politeama, il tracciato rientrerà verso piazza Castelnuovo, dove è posto l’arrivo.

Gustoso antipasto con “The last Lap”

A caratterizzare e a rendere ulteriormente frizzante il pomeriggio sportivo sarà “The last lap”, gara ad invito con formula all’americana, che vedrà protagoniste dieci coppie miste impegnate in una sfida ad eliminazione diretta. Una proposta dinamica e spettacolare, destinata ad animare e “riscaldare” il pubblico presente già nelle fasi iniziali dell’evento. Il programma tecnico prevede due prove sulla distanza dei 10 km: la gara Elite, riservata agli atleti più performanti, e la gara Open, aperta a tutte le categorie master. All’interno di quest’ultima è prevista anche una prova non competitiva su un giro del circuito, pensata per favorire la partecipazione di un pubblico più ampio, niente cronometro, solo il gusto di stare bene insieme.

Il programma orario e le iscrizioni

Il programma orario prevede il ritrovo della giuria e degli atleti a partire dalle ore 15:00. Alle 16:30 spazio a “The last lap”, mentre alle 18:00 prenderà il via la gara Elite. A seguire, alle 18:40, la partenza della gara Open e della prova non competitiva. Le iscrizioni resteranno aperte fino a martedì 2 giugno 2026 attraverso i consueti canali dedicati https://www.endu.net/it/events/memorial-joe-petrosino-rotary/. La consegna di pettorali e pacchi gara avverrà sabato 6 giugno nel pomeriggio e domenica mattina, sempre presso piazza Castelnuovo.

Il palmarès di Crippa

Quella vinta all’ombra della Torre Eiffel è stata la settima maratona in carriera per Yeman Crippa, che ha debuttato tre anni fa a Milano, dopo una brillante carriera in pista che lo ha portato fino al titolo europeo dei 10.000 metri a Monaco di Baviera nel 2022 e a battere gli storici primati italiani che resistevano dagli anni ottanta-novanta (3000 in 7’37”90, 5000 in 13’02”26 e 10.000 in 27’10”76 strappato proprio al siciliano di Altofonte Totò Antibo). Su strada, agli europei di atletica leggera di Roma 2024, Crippa è stato campione d’Europa individuale e a squadre nella mezza maratona, specialità nella quale ha migliorato di recente il proprio record italiano con il crono di 59’01” a Napoli. Suoi anche i primati dei 5 km (13’14”) e 10 km (27’08”).