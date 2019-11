Nasce il Blog Friday, il black friday di blogsicilia

Il Black Friday è arrivato. E si tratta di un evento mondiale creato ad hoc, tra gli acquisti di Halloween e quelli di Natale, per esasperare le abitudini di consumo di una società globale che utilizza la capacità di spesa come fosse un rimedio alle frustrazioni della vita quotidiana spesso fatta di stenti e difficoltà finanziarie.

Il Balck Friday è la giornata in cui tutto sembra alla portata delle nostre tasche. Questo purtroppo non sempre è vero e, anzi, sono giornate in cui tra le offerte super scontate si nascondono aumenti ingiustificati dei prezzi di partenza, sconti finti ed affari che a guardarli bene non costituiscono sul serio un vantaggio per i consumatori.

I negozi oggi saranno stracolmi di gente ed offerte come al solito ogni anno in questi giorni: file alle casse e confusione nei punti vendita tra chi ha monitorato i prezzi ed è pronto all’assalto finale finalizzato all’affare dell’anno.

C’è chi programma le proprie spese più importanti per la casa per questi giorni, c’è chi nel prossimo weekend effettuerà le spese per i regali natalizi scontati e c’è chi si regalerà oggetti del tutto inutili giustificando la scelta con il vantaggio del prezzo super scontato di queste ore.

Ma c’è anche chi il balck friday lo eviterà, proprio perché non desidera andare incontro al caos generale e generalizzato nei diversi punti vendita più popolari. Ed ecco che sempre di più però si sviluppa la propensione all’acquisto attraverso e-commerce, direttamente magari dal divano di casa o dal Pc dell’ufficio. Ed allora c’è Amazon che il balck friday in qualche modo lo ha inventato, c’è Alibaba, ci sono gli e commerce dei più importanti gruppi nazionali del commercio, come le offerte Euronics per la tecnologia e poi c’è una opportunità tutta siciliana per effettuare gli acquisti scontati comodamente dal Pc o dallo smartphone su cui si è impegnato in questi giorni il nostro giornale online.

Blogsicilia infatti istituisce quest’anno il “Blog Friday” e consente ai suoi lettori di effettuare acquisti super scontati sul portale Insicilia.com specializzato nella promozione e vendita prodotti tipici dell’enogastronomia siciliana.

Su insicilia.com sarà infatti possibile, in questi giorni, comprare prodotti tipici siciliani con lo sconto del 30%. Basterà registrarsi sul portale ed effettuare gli acquisti utilizzando il codice sconto riservato ai nostri lettori: “blogsicilia”.

La procedura è semplice e la qualità dei prodotti è garantita: è l’occasione, questa si, per programmare i regali di Natale ed anche le ceste per i propri amici e parenti o per comprare grandi quantità di prodotto enogastronomico di qualità creando gruppi di acquisto tra amici e colleghi.

Allora buon “blog friday” ai lettori del nostro giornale. Il nostro regalo pre natalizio è il codice sconto “blogsicilia”, il 30% di sconto su tutti i prodotti in catalogo.