Sconto del 20% acquistando sullo shop online

Il “venerdì nero” o Black Friday, ormai da qualche anno, è diventato non solo negli Stati uniti ma anche in Italia e nel mondo l’occasione per fare acquisti risparmiando in maniera spesso consistente sui normali prezzi praticati da aziende e siti di e-commerce in pressoché qualsiasi settore commerciale.

Tradizionalmente, il Black Friday cade l’indomani della festa del Ringraziamento che si celebra negli Usa il quarto giovedì del mese di novembre e, nel corso dell’intera giornata, i commercianti praticano sconti molto allettanti per i clienti con lo scopo di incentivare gli acquisti e aprire la strada alle spese per il Natale.

Non sono poche le aziende che oggi hanno trasformato il Black Friday in una Black Week, mantenendo la scontistica per una intera settimana. Anche il birrificio siciliano Bruno Ribadi ha deciso di permettere ai clienti di acquistare sullo shop online le proprie birre con uno sconto del 20% fino a domenica 25 novembre.

Il birrificio siciliano Bruno Ribadi prende il nome da un ragazzo nato a Cisini, a pochi chilometri da Palermo, nei primi anni del ‘900 appassionato di birra e di viaggi. Accolto in un monastero benedettino imparò l’arte di produrre birra e venne proclamato mastro birraio prima di tornare in Sicilia dove avrebbe voluto aprire un birrificio tutto suo.

La Bruno Ribadi produce oggi sei tipologie di birre artigianali, la Special Ale, India Pale Ale, Pilsner, Bianca, Sicilian Pale Ale e Tripel. Sono tutte birre che partono dalle lavorazioni tradizionali per arrivare ad un prodotto finale in cui si ritrovano i sapori e gli odori della Sicilia grazie all’aggiunta di prodotti tipici del territorio dell’Isola.

Per chi volesse farsi una scorta di birra artigianale, o anche chi voglia approfittarne per fare qualche regalo ad amici e parenti, non resta che andare sullo shop online del birrificio Bruno Ribadi e ordinare approfittando, fino a domenica, dello sconto del 20% sull’acquisto.