“Chiostri e Cortili”, la rassegna estiva che la Camerata Polifonica Siciliana, dedica un concerto a uno dei massimi esponenti della scuola violoncellistica italiana, scomparso nel 2021: il maestro Rocco Filippini. All’indimenticabile musicista e grande didatta, tra le figure più rappresentative del violoncello e della musica da camera mondiale, è dedicato “Il canto del violoncello. Omaggio a Rocco Filippini, maestro senza tempo”, concerto organizzato dalla Camerata Strumentale Siciliana nell’ambito di “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Catania e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo.

Oggi, venerdì 17 luglio alle ore 20.30 nel Chiostro Santa Maria di Gesù l’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana suonerà insieme a uno dei più quotati violoncellisti del panorama internazionale che si esibirà nella doppia veste di solista e di direttore: il maestro Giovanni Gnocchi. Il programma della serata si aprirà con l’esecuzione dell’adagio cantabile della Sinfonia 13 Hob 1/13 di Joseph Haydn e proseguirà con il Concertino per violoncello e archi Op. 43 bis di Mieczyslaw Weinberg e Une larme-thème et variations per violoncello e archi di Gioachino Rossini, per concludersi con il Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore op. 111 di Johannes Brahms.

Giovanni Gnocchi, cremonese classe 1977 ma da anni residente a Salisburgo, ha debuttato giovanissimo come solista in concerto per 2 violoncelli e orchestra assieme a Yo-Yo Ma (tra i mostri sacri della classica, universalmente riconosciuto come un’icona vivente) che di lui ha detto: “E’ un giovane meravigliosamente pieno di talento, darà un grande contributo alla musica ovunque egli vada”. É stato solista in contesti prestigiosi sotto la direzione di Gustavo Dudamel, Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, Daniel Cohen, Enrico Bronzi, Michele Spotti, Daniele Giorgi. Si è esibito in progetti cameristici con Leonidas Kavakos, i membri del Quartetto Hagen, Elizabeth Leonskaja, Pekka Kuusisto, Alena Baeva, Roman Simovic, Alexandra Conunova, Vadym Kholodenko, Cristian Budu, Jens-Peter Maintz, Wolfram Christ, Diemut Poppen, Herbert Schuch. In duo e trio con Alexander Lonquich e Ilya Gringolts, al Lucerne Festival in trio con Olli Mustonen e Alessandro Carbonare, in Giappone inaugurando la “Ark-Nova Concert Hall”. E’ stato violoncellista solista della “Camerata Salzburg” per otto anni (2002-2010), e ospite della “Royal Philharmonic Orchestra” di Londra con Daniele Gatti (2011-2012).

Ha suonato come ospite anche con la “Münchner Philharmoniker“, “Mahler Chamber Orchestra” con Daniel Harding, “Philharmonia Orchestra” di Londra, “Orchestra Mozart“, alla “London Symphony” con Valery Gergiev. Nel 2008 è stato membro della “Lucerne Festival Orchestra” sotto la direzione di Claudio Abbado. Chiostri e Cortili riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di 5 euro (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20).Ingresso unico: € 10 Ridotto Conservatorio Vincenzo Bellini Catania: € 5 (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com).

Luogo: Chiostro di Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 18, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Orchestra Strumentale Siciliana Giovanni Gnocchi

Prezzo: 10.00

Info: Per “Chiostri e cortili”, la rassegna organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana nel chiostro Santa Maria di Gesù, venerdì 17 luglio il concerto dedicato a Filippini, scomparso nel 2021, che fu una delle figure più rappresentative del violoncello. Sul palco, con i musicisti della Camerata Strumentale Siciliana, Giovanni Gnocchi, uno dei più quotati violoncellisti del panorama internazionale. Evento inseriuto in “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”

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