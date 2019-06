Valido per il Campionato Italiano di Maratonina

Per un giorno Palermo diventerà la capitale italiana della corsa con la “Palermo International Half Marathon” del prossimo 20 ottobre che sarà valida per il Campionato Italiano di Maratonina. La kermesse sportiva assegnerà otto titoli assoluti tra cui 6 individuali e 2 a squadre. Sul traguardo di Mondello verranno assegnati i titoli delle categorie maschili e femminili: Senior, Promesse e Junior, oltre a quelli a squadre.

Il Campionato Italiano di Maratonina verrà ufficialmente presentato il 22 giugno a Villa Niscemi dal presidente della società organizzatrice ASD Agex, Nando Sorbello. Saranno presenti il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il generale Vincenzo Parrinello, vicepresidente nazionale e commissario regionale della FIDAL, il presidente dell’Associazione Atleti Azzurri ed Olimpici d’Italia, Stefano Mei, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il responsabile dei top runners della manifestazione, l’ex azzurro Antonio Selvaggio, ed i rappresentanti della Fondazione Umberto Veronesi.

Nel corso della conferenza stampa verrà anche presentato il Trofeo Città di Monreale, in programma domenica 23 giugno nella cittadina normanna, penultima prova del Running Sicily-Coppa Conad, circuito che culminerà anche quest’anno con la Palermo International Half Marathon del 20 ottobre prossimo, valida come detto per il Campionato Italiano di Maratonina.