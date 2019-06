Piazza Guglielmo II, per una settimana, sarà la vetrina dello sport monrealese. Per la prima volta, infatti, nella città normanna, si svolgerà la Settimana dello Sport, voluta con determinazione dall’assessore allo Sport Rosanna Giannetto e sostenuta con convinzione da tutta la giunta guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono. Il programma prevede attività anche per i portatori di disabilità e la partecipazione di bambini, ragazzi ed adulti.

Le iniziative prenderanno il via, lunedì 17, con il basket in carrozzina, alle 17,30; martedì, sarà la volta della scherma, sempre alle 17,30; mercoledì, a partire dalle 18, ginnastica artistica, cheerleading acrobatico, seguirà performance cheer; giovedì, alle 17,30, si esibiranno i giocatori di scacchi; venerdì, stesso orario, pallavolo; sabato alle 18, il tennis arriva a Monreale nell’ambito del “30° Palermo ladies open”; le manifestazioni si concluderanno domenica, alle 18, con l’atletica leggera e la gara podistica.

Soddisfatto il sindaco Arcidiacono che ha creduto in questa kermesse, il cui fine è esaltare i valori dello sport e della solidarietà come un primo passo verso un nuovo modo di guardare al futuro di questa città da parte soprattutto dei più giovani.

“L’iniziativa – ha detto l’assessore Giannetto – è stata voluta da tutta l’amministrazione che ha dato prova di impegno corale. L’evento, organizzato con le associazioni sportive di settore, ha come obiettivo la promozione dello sport quale pratica per perfezionare lo sviluppo umano e i valori che lo sostengono: autostima, socializzazione, integrazione, lavoro di squadra. Attenzione particolare è stata riservata allo spor per i diversamente abili. Sono orgogliosa del lavoro svolto da tutti. Spero che gli sforzi siano premiati con l’arrivo di risultati apprezzabili. Lo scopo ultimo è favorire e incentivare la pratica dello sport nell’ottica della più ampia collaborazione fra associazioni sportive e istituzioni”.

L’auspicio è che la promozione della cultura dello sport si accompagni alla crescita infrastrutturale nel settore sportivo di cui Monreale è molto carente.