Il deputato propone un piano di rilancio del turismo

“Monreale? La nuova Montecarlo”, è la speranza che nutre Vincenzo Figuccia, deputato regionale e commissario provinciale dell’Udc. La città di Monreale, complice l’inclusione del suo Duomo all’interno del Percorso Unesco arabo-normanno, ha incrementato non di poco i propri flussi turistici. Soprattutto nel corso della bella stagione, la città normanna viene presa d’assalto da centinaia di turisti ogni giorno.

Così Vincenzo Figuccia, in visita a Monreale, nell’ambito di un piano di rilancio del turismo monrealese, sponsorizza la Cidec, la Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, come l’ente che potrebbe riorganizzare il mondo dell’artigianato e dei commercianti del territorio proprio in vista degli importanti flussi turistici. “Monreale – spiega l’esponente politico durante una visita nella cittadina normanna – potrebbe essere la Montecarlo di questo promontorio che si innalza su Palermo. Una città con grandi potenzialità sul piano turistico e con una piazza che si caratterizza per la forte affluenza di turisti nell’arco della giornata”.

Nei giorni scorsi è già iniziato il percorso di insediamento nella città alle porte di Palermo del partito dalla scudo crociato. Lo stesso Figuccia ha nominato Ninni Giannetto coordinatore cittadino del partito a Monreale. Nel comune normanno non esiste una segreteria politica del partito dell’onorevole Lorenzo Cesa, e il deputato regionale Figuccia ha scelto di affidarne la riorganizzazione a Giannetto che gestirà a Monreale una sede del Cidec.