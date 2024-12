i reportage di siciliaondemand

Natale è appena passato ma l’algoritmo “folle” delle compagnie aeree fa ancora danni al nostro portafogli. Nonostante l’intervento dell’amministrazione regionale per contenere le tariffe, andare su e giù per lo Stivale per noi siciliani è ancora un salasso. Per arrivare a Roma, nei giorni caldi delle feste natalizie, si arriva a pagare sino a 700 euro per un ticket aereo. A farne le spese sono soprattutto i tanti studenti universitari che frequentano Atenei fuori dallo Stretto. In tanti hanno rinunciato a tornare in Sicilia.