Colori e album da disegno: è questo il regalo che il centro commerciale Conca D’Oro ha deciso di fare ai bambini di 100 famiglie disagiate del quartiere San Filippo Neri, in occasione delle festività pasquali. Un piccolo gesto di solidarietà che vuole essere un messaggio di speranza: un foglio bianco riempito di colori può trasformare l’impossibile in possibile e può rendere i sogni dei piccoli più reali.

“L’emergenza legata al Covid19 – spiega Antonio Biagianti, direttore del centro commerciale Conca D’Oro – ha messo ancora più in crisi quelle famiglie che già erano ai margini della società. Le difficoltà economiche, legate al sostentamento, rischiano di mettere in secondo piano le esigenze di quei bambini relegati in ambienti spesso angusti e senza possibilità di svagarsi con giochi e altri strumenti ludici”.

I 100 kit da disegno verranno distribuiti dalle associazioni “L’Albero della Vita Cooperativa Sociale” e “Bayty Baytik – Casa Mia è Casa Tua” in collaborazione con i carabinieri della stazione San Filippo Neri, guidati da Davide De Novellis. Avviato anche un contest sulla pagina Facebook del Conca D’Oro. Per partecipare basta pubblicare la foto di un disegno o di un lavoretto creativo a tema pasquale. La foto che raccoglierà più like riceverà un omaggio.

Nei giorni scorsi, grazie alla campagna solidale lanciata dal Conca D’Oro, sono stati distribuiti 139 buoni spesa per un totale di 6.950 euro ed è stato attivato un “banco solidale” dove chi può dona generi di prima necessità e chi è in difficoltà prende ciò di cui ha bisogno.

Per chi volesse contribuire alla campagna può scrivere a direzione@concadoropalermo.it oppure chiamare il numero di telefono 091.244355.