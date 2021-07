E’ arrivato anche il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina all’Assemblea nazionale di Noi con l’Italia– Cantiere Popolare’ che si tiene a Roma, Teatro Quirino.

“Buona politica, passione per la vita pubblica, al servizio del proprio Paese. Queste le nostre parole d’ordine. Questo è Noi con l’Italia”. Cosi Maurizio Lupi, presidente proprio di Noi con l’Italia ha aperto l’assemblea nazionale a Roma alla quale era presente l’intero ‘Cantiere Popolare’ di Saverio Romano e compagni che è parte integrante di Noi con L’Italia, partito nazionale di cui Romano è Vice Presidente.

I centristi ripartono dia territori

“Occorre ripartire dal territorio. E’ la nostra sfida, la sfida della politica, insieme al dovere del buongoverno. Per questo diamo il nostro sostegno più convinto al governo Draghi, con il nostro sottosegretario alla Salute Andrea Costa” ha aggiunto Lupi.

Non poteva mancare il tema della riforma della giustizia rispetto al quale “Aderiamo al referendum, una battaglia di civiltà e di democrazia” ha aggiunto “Occorre ripristinare le regole di garanzia e di terzietà”.

Dalla giustizia ai valori del Centro

Una Assemblea che è stata occasione per ribadire i valori dei centristi italiani “Il Centro riconquista il suo ruolo in una congiuntura difficile che richiede responsabilità e competenza. Libertà è la nostra parola costitutiva, il principio ispiratore della nostra azione politica. Noi con l’Italia c’è e ci sarà” ha sottolineato Lupi, in uno dei passaggi del suo intervento.

I siciliani di Noi con l’Italia

Per Saverio Romano, vicepresidente di ‘Noi con l’Italia’ e leader di Cantiere Popolare “siamo chiamati ad un impegno per la ricostruzione del Paese, a proporre un progetto di ripartenza del Paese che sia inclusivo e che elimini le differenze, inaccettabili, tra i vari territori del Paese. Saranno decisivi gli investimenti nella infrastrutturazione del Paese, nella formazione e nella ricerca. Il Centro politico, di cui siamo testimoni e interpreti, presidia uno spazio politico essenziale per il Paese, all’insegna del popolarismo liberale, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare la democrazia e i diritti, e di uscire da una crisi epocale in modo deciso”

Salvini all’Assemblea

Poco dopo le 11 all’Assemblea è intervenuto, quale leader di partito alleato, anche Matteo Salvini che aveva annunciato in mattinata la sua presenza. Ma fra i presenti, oltre naturalmente Lupi, Romano e Salvini, c’erano anche Antonio Tajani, Alessandro Colucci, Andrea Costa, Maria Pia Castiglione; tutta la squadra siciliana di cantiere Popolare: Massimo Dell’Utri, Valerio Barrale, Peppe Germano, Marco Forzese, Roberto Corona, Tania Arena