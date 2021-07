Verso le elezioni

I due ex consiglieri comunali a Palermo aderiscono al progetto

Massimo Dell’Utri “A loro il massimo sostengo da parte della nostra comunità politica”

Giuseppe Maniaci e Nicoló Galvano, alla corte di Massimo Dell’Utri. I due ex consiglieri comunali a Palermo, aderiscono a Cantiere Popolare. Lo rende noto lo stesso Dell’Utri coordinatore regionale del partito.

“Il progetto centrista di Cantiere Popolare – sottolinea Dell’Utri – riscuote un crescente interesse e l’adesione di due esponenti politici di grande spessore ed esperienza come Giuseppe Maniaci e Nicoló Galvano, entrambi ex consiglieri comunali a Palermo, ne è l’ennesima dimostrazione. A loro il massimo sostegno da parte della nostra comunità politica, in una congiuntura drammatica per la città di Palermo a causa del fallimento amministrativo dell’attuale sindaco e della sua giunta. Un mio ringraziamento al coordinatore di Cantiere Popolare per la provincia Roberto Clemente per il lavoro che sta svolgendo e per l’indicazione di Maniaci e Galvano a cui va il mio più sincero augurio di buon lavoro”.

Nei giorni scorsi nominato staff coordinatore regionale

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato lo staff del coordinatore regionale di Cantiere Popolare che continua a strutturarsi in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative.

Il coordinatore, Massimo Dell’Utri, ha nominato due vice, Valerio Barrale e Peppe Germano, il nuovo responsabile organizzativo Giuseppe Ferrarello, quello elettorale, Pietro Medici e il tesoriere, Salvo Musso. L’organismo lavorerà in sinergia con l’Ufficio di presidenza, con i coordinatori provinciali e con i Responsabili di Dipartimento di Cantiere Popolare.

Il coordinamento provinciale e cittadino di Palermo

Il partito di Saverio Romano può già contare sull’appoggio di nomi di rilievo come quelli di Toto Cordaro, Roberto Clemente, Antonello Antinoro. Il partito si è strutturato anche a Palermo, “scegliendo uomini e donne di grande esperienza e sensibilità politica, che conoscono il territorio e vogliono farsene interpreti, promuovendo la cultura e i valori del centrismo politico di cui siamo espressione”, ha detto il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri.

La fase di ricostruzione del movimento di Romano

Alla guida del coordinamento della provincia di Palermo di Cantiere Popolare è stato scelto Roberto Clemente, affiancato da Bartolo Di Salvo, Giuseppe Ferrarello, Alberto Petta e Federica Salerno. Del coordinamento cittadino di Cantiere Popolare fanno parte Felice Bruscia in qualità di coordinatore, Doriana Ribaudo come vice coordinatore, Mery Inzinna, Carmelo Li Bassi, Rosario Li Causi. “Sono molto soddisfatto della composizione di questi due organismi che potranno contare su tutto il sostegno della nostra comunità politica”, ha detto Dell’Utri.