Per Marcello Mangia, "marketing e turismo, Sicilia ha bisogno di maggiori investimenti"

Tutto iniziò quaranta anni fa, quando Salvatore Limuti, manager del marketing managment si congedò dalla F.lli Averna per dare vita al Club Dirigenti Marketing. Da allora il mondo del marketing e della comunicazione (fedele ancella della disciplina di strategia aziendale) è stato letteralmente stravolto. Ai media tradizionali si sono addizionati i social, le piattaforme online, le reti. La comunicazione, mai come oggi, è un rito individuale, una fruizione ormai non più catalogabile alla presunta diarchia imposta dai guru di Madison Avenue tra media freddi e caldi. Mc Luhan docet.

I 40 anni del Club dirigenti marketing

Ma una certezza rimane. Perché se è vero che la pubblicità è l’anima del commercio – ancorchè nelle sue rinnovate e poliedriche forme – il marketing strategico ne è sempre la sua colonna vertebrale. Così, è importante celebrare i 40 anni della Fondazione del Club fondato nel 1985 proprio da Salvatore Limuti, con “l’amara” complicità di Francesco Rosario Averna, in prima fila accanto ad Antonio Bartoccelli.

Le donne e gli uomini che nel 1985 diedero forma e sostanza al Club Dirigenti Marketing si sono ritrovati a Palermo, al Museo Salinas, per celebrare quell’intuizione di Salvatore Limuti. I capelli sono imbianchiti, ma lo spirito è sempre lo stesso. Ricerche, seminari e contest ambitissimi come il Premio Agorà, una sorta di Cannes in sedicesimi della miglior comunicazione del Sud Italia. Tutto questo è stato ed è il Cdm, con l’ambizione di riuscire ad offrire il miglior contributo possibile alla Sicilia che produce.

L’evento è stato anche l’occasione per conferire i riconoscimenti ai nuovi “cavalieri” del marketing in Sicilia. Tra i premiati registriamo il nome di Biagio Semilia (Ceo Digitrend), intervenuto nel dibattito parlando delle nuove tecnologie – AI in testa – a disposizione del mondo dell’editoria e dell’informazione. I riconoscimenti sono stati assegnati – tra gli altri – a Patrizia Di Dio (Confcommercio), Dario Costanzo (Sicilbanca) e Marcello Mangia (manager dell’omonimo gruppo del settore turismo). Il dibattito è stato condotto dalla giornalista Elvira Terranova. Citazione d’onore per Limuti: una targa ricordo è stata consegnata al fondatore del Club da Nino Salerno, industriale palermitano da sempre sostenitore e dirigente del CdM.

Averna, “Nessuna paura dei Dazi, made in italiano è eccellenza assoluta”

Non solo cerimonia e rito. Ex post, l’appuntamento al Salinas offre parecchi spunti di riflessione per gli operatori del marketing e della comunicazione. Da Francesco Rosario Averna arriva una lectio precisa su come sostenere in chiave di marketing il made in Sicily: “Il punto di riferimento deve essere sempre il prodotto. E bisogna riuscire a veicolare le sue caratteristiche e la sua identità attraverso i media di riferimento”. Il Cavaliere del lavoro nisseno sprona il made in siciliano ed italiano a non mollare: “Fino a qualche decennio fa era impossibile paragonare la percezione qualitativa dei nostri prodotti rispetto a quelli dei concorrenti, come i francesi. Quel gap l’abbiamo ampiamente colmato. Non dobbiamo avere paura delle crisi incombente nel mercato globale. Dazi o non dazi, l’eccellenza qualitativa della nostra produzione non deve temere il confronto con il mercato”.

Mangia, “Per sostenere turismo investire in marketing e comunicazione”

All’appuntamento per il 40mo anniversario del Cdm s’è parlato anche di turismo. “Il marketing e la comunicazione sono fondamentali per sostenere la crescita del settore in Sicilia. Noi spendiamo in comunicazione un decimo di quanto fa la Spagna per sostenere le isole Baleari. E i risultati sono in linea con quel volume d’investimento. Bisogna aver il coraggio di investire di più”, è la visione di Marcello Mangia.

Alessi, “Club dirigenti ha creato un legame generazionale”

Si guarda al futuro con la consapevolezza del passato. Le leve del marketing sono cambiate ed oggi –dall’advertising alla promozione – il digital regna sovrano. Ma le companies siciliane impegnate nella difficile arte del comunicare sono attrezzate, coniugando tradizione e innovazione. Per Giovanni Alessi, responsabile del settore trasformazione digitale di Moving Up, “l’incontro per questi 40 anni del Club dirigenti marketing rappresenta un lascito generazionale ma anche la continuità del networking della filiera della comunicazione e della pubblicità in Sicilia”.