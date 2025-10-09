Il comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, generale di corpo d’armata Claudio Domizi, ha fatto visita allo storico complesso delle caserme “Dalla Chiesa – Calatafimi” di Palermo, sede del comando legione carabinieri “Sicilia”.

A fare gli onori di casa il comandante della legione, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, che ha accompagnato Domizi in una breve visita ai locali della caserma. Il generale Domizi ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso il comando legione, dei reparti speciali e forestali, nonché una delegazione dell’associazione nazionale carabinieri “Sicilia” e i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il generale si è successivamente recato presso il 12° reggimento carabinieri “Sicilia”, dove è stato accolto dal comandante di reggimento, colonnello Angelo Franchi e, in questa occasione, ha reso omaggio alla bandiera di guerra del reparto. A seguire, ha visitato la nuova mostra allestita presso la sala dedicata al generale di Brigata Gennaro Niglio, dove cimeli, documenti storici e immagini raccontano l’evoluzione dell’arma in Sicilia.

Ha quindi proseguito con una visita al museo della memoria della legione, spazio dedicato al ricordo dei carabinieri caduti e all’impegno dell’arma nella lotta alla criminalità organizzata. Nell’ambito della visita, il generale Domizi ha, inoltre, tenuto un briefing operativo con gli Ufficiali dello Stato Maggiore della Legione, firmando infine il Registro d’Onore presso della Legione. Tra i momenti più significativi della giornata, l’incontro con il personale riunito nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giacomo dei Militari, luogo simbolico di raccoglimento e spiritualità all’interno della Caserma.

Il Generale Domizi, che ha assunto il Comando Interregionale nel luglio scorso dopo aver ricoperto incarichi di alta responsabilità e prestigio, tra i quali, da ultimo, quello di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e di Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha espresso profonda gratitudine ai Carabinieri per l’instancabile impegno nel contrasto alla criminalità e per la quotidiana opera di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in Sicilia. Ha voluto sottolineare come, oltre all’efficacia operativa, assuma grande valore la funzione di rassicurazione sociale svolta dall’Arma, che si traduce nella presenza costante alle comunità affidateci. Nel suo intervento, ha infine ribadito il ruolo centrale del Carabiniere quale riferimento per i cittadini, garante della legalità e promotore di coesione sociale, rimarcando l’importanza della sinergia tra i reparti territoriali e quelli speciali, un’unione di competenze e professionalità che rende l’azione dell’Arma più incisiva e moderna.