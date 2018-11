addio agli uffici di via dogali

“L’avvio del trasferimento del Comando e degli uffici della Polizia municipale dallo storico edificio di via Dogali in via La Malfa è un importante risultato ed è importante che non si attenda ancora l’ultimazione dei lavori di adeguamento di tutto l’edificio.”

Il Sindaco Leoluca Orlando esprime così la propria soddisfazione per l’avvio del trasferimento degli uffici nel bene confiscato alla mafia ed assegnato al Comune alcuni anni fa.

“La necessità di adeguamenti strutturali e di sicurezza – ricorda Orlando – ha ritardato il trasferimento, ma è giusto che via via che i nuovi locali sono pronti si avvii la loro effettiva operatività.

Questo anche per dare agli Agenti in servizio, finalmente, degli spazi più moderni e adatti allo svolgimento dei compiti d’istituto.”

“Una volta terminato il trasferimento – conclude il Sindaco – valuteremo cosa fare del vecchio edificio, tutt’ora al centro di una complessa situazione formale.

L’auspicio è che senza costi o con bassi costi per l’amministrazione possa diventare, anzi tornare ad essere un edificio per di civile abitazione, contribuendo ad alleviare l’emergenza abitativa.”